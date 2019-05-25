Происшествия
Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за взяткуРБК 10:08
Имя чиновника, арестованного за взятку, и название компании, гендиректор которой выплатил ему средства, в сообщении СК не указаны. На сайте администрации Балашихи говорится, что должность первого заместителя главы городского округа занимает Алексей Коваль.
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с чего всё началось
Первый заместитель главы администрации подмосковной Балашихи задержан и арестован по обвинению в получении взятки на сумму не менее 4 млн руб., сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.РБК10:08
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Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за получение взятки в 4 млн руб
Агентство Москва10:04
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Хоккей
Колобков отреагировал на поражение сборной в матче с финнами
Поражение сборной России по хоккею в полуфинале чемпионата мира огорчает, но впереди игра за бронзовые медали и национальная команда «покажет яркую игру», заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
Обновлено в 12:34
Политика
В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылета
Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку.
Обновлено в 12:59
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек
В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане
Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Хоккей
Финский хоккеист получил удовольствие от победы над Россией
Спортсмен добавил, что «получил настоящее удовольствие от игры», партнёры помогали ему защищать ворота и контролировать броски соперников, пишет «Чемпионат».
Обновлено в 12:56
Космос
SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников системы Starlink
Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.
Обновлено 23 мая в 23:48
Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено вчера в 04:19
Происшествия
Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку
Во Владикавказе в субботу сильный ветер во время грозы повалил около 60 деревьев.
Обновлено в 12:55
Общество
Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе
Одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока устроили флешмоб в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком и спровоцировали полицейскую проверку.
Обновлено вчера в 03:29
Музыка
Макс Фадеев посчитал «странным» спецвыпуск «Голос. Дети»
Обновлено в 11:24
Политика
Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы администрации
Петиция об отставке Андрея Богдана с должности главы администрации президента Украины набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч.
Обновлено в 08:05
Футбол
Глушаков и Ханни не сыграют с «Оренбургом» из-за травм
Футболисты московского "Спартака" Денис Глушаков и Софьян Ханни не смогут помочь своей команде в матче 30-го тура чемпионата России против "Оренбурга" из-за травм, сообщается на официальном сайте столичной команды.
Обновлено в 13:42
Футбол
Рохо: «Сульшер хочет, чтобы я остался в МЮ»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо заявил, что Оле-Гуннар Сульшер рассчитывает на него в новом сезоне.
Обновлено в 11:43
Хоккей
Сборная России потерпела поражение в матче с Финляндией
Сборная России потерпела поражение в сегодняшнем матче с Финляндией в рамках чемпионата мира по хоккею 2019.
Обновлено в 11:36
Экономика
NYT назвала самых высокооплачиваемых руководителей компаний из США
В 2018 году вознаграждение Илона Маска за работу в Tesla составило $2,28 млрд, что делает его самым высокооплачиваемым руководителем компании из США, следует из рейтинга, который составила газета The New York Times.
Обновлено в 13:15
Авто
6 мифов о бензонасосах развенчивают эксперты «За рулем»
Бензонасос не является герметичной конструкцией, и его потроха, например якорь или щетки, постоянно купаются в бензине.
Обновлено в 05:00
Происшествия
«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске
Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Хоккей
Первый тренер Гусева и Кучерова раскритиковал Воробьева после поражения России от Финляндии в полуфинале ЧМ
Первый тренер игроков сборной России Никиты Кучерова и Никиты Гусева Геннадий Курдин в интервью "СЭ" раскритиковал главного тренера национальной команды Илью Воробьева после поражения от Финляндии в 1/2 финала чемпионата мира-2019 (0:1). – Как говорили в советское время, порядок и дисциплина побила класс, – заявил Курдин.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Задержан и.о. главы дагестанского управления Росреестра
Следственный комитет России по Дагестану подтвердил информацию о задержании исполняющего обязанности главы управления Росреестра по Дагестану.
Обновлено в 13:09
Происшествия
В Крыму замначальника отдела полиции города Саки задержали за взятку
Заместитель начальника отдела полиции в крымском курортном городе Саки задержан при получении взятки, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сообщает крымское управление Следственного комитета РФ.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес
«Чучело»: Алла Пугачева трогательно поздравила Кристину Орбакайте
Алла Пугачева трогательно поздравила дочку в Сети. Она опубликовала архивный снимок Кристины из фильма «Чучело».
Обновлено в 11:00
Общество
Заключенный из Великобритании покинул тюрьму на Rolls-Royce
Заключенный тюрьмы в Великобритании покинул исправительное учреждение на автомобиле Rolls-Royce Phantom, на котором его увез личный водитель.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.
Обновлено в 13:35
Общество
Союз журналистов Петербурга и Ленобласти переизбрал председателя
В субботу, 25 мая, IX Съезд Союза журналистов Петербурга и Ленобласти переизбрал председателем организации Людмилу Фомичеву.
Обновлено в 10:43
Происшествия
На востоке Китая восемь человек погибли из-за утечки газа
Восемь человек погибли в результате утечки газа в китайской провинции Шаньдун, говорится в сообщении местных властей.
Обновлено в 09:05