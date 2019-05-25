Происшествия
Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взяткиКоммерсантъ 10:23
Первому заместителю главы администрации Балашихи предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он заключен под стражу, сообщили в ГСУ СКР по Мособласти. На сайте города говорится, что первым замом является Алексей Коваль.
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с чего всё началось
Первый заместитель главы администрации подмосковной Балашихи задержан и арестован по обвинению в получении взятки на сумму не менее 4 млн руб., сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.РБК10:08
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Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за получение взятки в 4 млн руб
Агентство Москва10:04
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