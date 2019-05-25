Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взяткиКоммерсантъ 10:23

с чего всё началось

Первому заместителю главы администрации Балашихи предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он заключен под стражу, сообщили в ГСУ СКР по Мособласти. На сайте города говорится, что первым замом является Алексей Коваль.

Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взятки

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