Происшествия

Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взяткиКоммерсантъ 10:23

Первому заместителю главы администрации Балашихи предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он заключен под стражу, сообщили в ГСУ СКР по Мособласти. На сайте города говорится, что первым замом является Алексей Коваль.
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Первый заместитель главы администрации подмосковной Балашихи задержан и арестован по обвинению в получении взятки на сумму не менее 4 млн руб., сообщается
 на сайте регионального главка Следственного комитета.
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