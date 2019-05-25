Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взяткиКоммерсантъ 10:23

с чего всё началось

Первому заместителю главы администрации Балашихи предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он заключен под стражу, сообщили в ГСУ СКР по Мособласти. На сайте города говорится, что первым замом является Алексей Коваль.

Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взятки

Происшествия Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропорт "Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.

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Армия и оружие Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь На официальной странице американской армии в Twitter устроили опрос с целью выяснить, как служба влияет на жизнь военных.

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Шоу-бизнес Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.

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Происшествия Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.

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