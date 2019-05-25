Происшествия

Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взяткиКоммерсантъ 10:23

Первому заместителю главы администрации Балашихи предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он заключен под стражу, сообщили в ГСУ СКР по Мособласти. На сайте города говорится, что первым замом является Алексей Коваль.
Читать в источнике
с чего всё началось
Первый заместитель главы администрации подмосковной Балашихи задержан и арестован по обвинению в получении взятки на сумму не менее 4 млн руб., сообщается
 на сайте регионального главка Следственного комитета.
РБК10:08

Подробнее о событии

Первого замглавы администрации Балашихи обвиняют в получении взятки

Вести Подмосковья10:55

Первый замглавы Балашихи Коваль арестован по обвинению в получении взятки в 4 млн рублей

ТАСС09:45

Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взятки

Коммерсантъ10:23

Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за взятку

РБК10:08

Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за получение взятки в 4 млн руб

Агентство Москва10:04

Первый замглавы администрации Балашихи задержан за взятку

Известия09:51

Первого замглавы Балашихи арестовали по обвинению в крупной взятке

РИА Новости10:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:45, Ашберн
Политика

Порошенко дал совет Зеленскому по поводу украинских моряков

Nation News писало, что Зеленский готов прекратить конфликт с Кремлем в случае выполнения Россией требования Международного трибунала ООН по освобождению украинских моряков и кораблей.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Татьяна Кравченко победила депрессию после окончания съемок «Сватов»

8. После съемок «Сватов» у Кравченко случилась депрессия Кадр: сериал «Сваты» / телеканал «Россия 1»
Обновлено вчера в 04:03
Музыка

Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса»

Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 15:01
Авто

Первая партия из 100 кроссоверов Renault Arkana раскуплена за 3 часа

По данным озвученным пресс-службой автопроизводителя Renault, первые 100 кроссоверов модели Renault ARKANA покупатели раскупили за 3 часа с момента начала продаж.
Обновлено в 09:27
Культура

Сергей Лазарев заинтриговал непредсказуемым финалом шоу «Ну-ка, все вместе»

Сергей Лазарев на своей страничке в Инстаграм анонсировал финал шоу «Ну-ка, все вместе».
Обновлено в 06:39
Армия и оружие

НАТО вводит новую военную концепцию из-за «российской ядерной угрозы»

НАТО приняло новую военную стратегию из-за якобы "ядерной угрозы" со стороны России – заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Во Владивостоке оштрафуют родителей участницы скандального выпускного

Обновлено вчера в 23:46
Наука

Физики создали карту геометрии электрона

Обновлено в 15:36
Хоккей

Сборная России проиграла финнам в полуфинале ЧМ по хоккею

В Братиславе команда Ильи Воробьева уступила Финляндии 0:1 и теперь поборется за бронзовые медали с проигравшим в поединке Чехия - Канада.
Обновлено в 11:32
Космос

«Двойной» астероид приближается к Земле

25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит вместе со своим спутником.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

Армия Сирии за сутки уничтожила в провинции Хама около 350 террористов

Обновлено вчера в 15:53
Шоу-бизнес

Помощница Петросяна рассказала, что из-за сплетен едва «не пала духом»

Недавно в СМИ появилась информация, что у 30-летней Татьяны Брухуновой роман с директором Петросяна Юрием Диктовичем.
Обновлено в 15:02
Кино

Вручены награды Каннского кинофестиваля

Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
Обновлено в 14:55
Хоккей

Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российской сборной по хоккею

Обновлено в 16:41
Спорт

Пятиборка Губайдуллина выиграла серебро на этапе Кубка мира в Праге

Россиянка Гульназ Губайдуллина стала серебряным призёром четвёртого этапа Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Праге (Чехия).
Обновлено в 15:37
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек

В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Футбол

«Ювентус» согласовал контракт с Сарри

Как утверждает журналист Танкреди Палмери, наставник лондонского клуба уже согласовал условия личного контракта с «Ювентусом», который ранее объявил об уходе нынешнего рулевого команды Массимилиано Аллегри.
Обновлено в 16:29
Происшествия

Пьяный украинец пытался свернуть шею ребенку в супермаркете

В Киеве в супермаркете пьяный мужчина пытался свернуть шею ребенку, передает "112 Украина". Инцидент произошел в очереди у кассы.
Обновлено в 14:53
Гаджеты

Xiaomi представила мобильный аккумулятор с зеркалом

Обновлено в 03:52
Происшествия

СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте

Следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что самолёт, вылетевший из Сургута, вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика стабилизатора.
Обновлено в 14:34
Космос

SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников системы Starlink

Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.
Обновлено 23 мая в 23:48
Общество

Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве

Обновлено в 11:37
Происшествия

Во Владикавказе девушку насмерть придавило деревом

В субботу в столице Северной Осетии во время сильного ветра на девушку упало дерево.
Обновлено в 13:59
Политика

Все активы Порошенко могут арестовать

Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 16:31
Происшествия

В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France

Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
Обновлено в 15:31
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено в 10:36
Происшествия

Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье

Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.
Обновлено в 07:33
Кино

Умер легендарный французский актер Пьер Ате

О кончине известного актера сообщил телеканал BFM TV. О причине смерти канал не сообщил. Известно, что он умер в собственном доме в Париже.
Обновлено в 10:31
Футбол

«Бавария» разгромила «Лейпциг» и завоевала Кубок Германии

Обновлено в 15:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное