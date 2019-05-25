Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взяткиКоммерсантъ 10:23

с чего всё началось

Первому заместителю главы администрации Балашихи предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он заключен под стражу, сообщили в ГСУ СКР по Мособласти. На сайте города говорится, что первым замом является Алексей Коваль.

Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взятки

Политика Порошенко дал совет Зеленскому по поводу украинских моряков Nation News писало, что Зеленский готов прекратить конфликт с Кремлем в случае выполнения Россией требования Международного трибунала ООН по освобождению украинских моряков и кораблей.

Музыка Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса» Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.

Авто Первая партия из 100 кроссоверов Renault Arkana раскуплена за 3 часа По данным озвученным пресс-службой автопроизводителя Renault, первые 100 кроссоверов модели Renault ARKANA покупатели раскупили за 3 часа с момента начала продаж.

Культура Сергей Лазарев заинтриговал непредсказуемым финалом шоу «Ну-ка, все вместе» Сергей Лазарев на своей страничке в Инстаграм анонсировал финал шоу «Ну-ка, все вместе».

Армия и оружие НАТО вводит новую военную концепцию из-за «российской ядерной угрозы» НАТО приняло новую военную стратегию из-за якобы "ядерной угрозы" со стороны России – заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Хоккей Сборная России проиграла финнам в полуфинале ЧМ по хоккею В Братиславе команда Ильи Воробьева уступила Финляндии 0:1 и теперь поборется за бронзовые медали с проигравшим в поединке Чехия - Канада.

Космос «Двойной» астероид приближается к Земле 25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит вместе со своим спутником.

Кино Вручены награды Каннского кинофестиваля Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.

Спорт Пятиборка Губайдуллина выиграла серебро на этапе Кубка мира в Праге Россиянка Гульназ Губайдуллина стала серебряным призёром четвёртого этапа Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Праге (Чехия).

Происшествия В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Автоспорт Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.

Футбол «Ювентус» согласовал контракт с Сарри Как утверждает журналист Танкреди Палмери, наставник лондонского клуба уже согласовал условия личного контракта с «Ювентусом», который ранее объявил об уходе нынешнего рулевого команды Массимилиано Аллегри.

Происшествия Пьяный украинец пытался свернуть шею ребенку в супермаркете В Киеве в супермаркете пьяный мужчина пытался свернуть шею ребенку, передает "112 Украина". Инцидент произошел в очереди у кассы.

Происшествия СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте Следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что самолёт, вылетевший из Сургута, вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика стабилизатора.

Космос SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников системы Starlink Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.

Происшествия Во Владикавказе девушку насмерть придавило деревом В субботу в столице Северной Осетии во время сильного ветра на девушку упало дерево.

Политика Все активы Порошенко могут арестовать Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".

Происшествия В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.

Происшествия Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.