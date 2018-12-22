Происшествия

Первый в мире реакторный энергоблок остановлен на Ленинградской АЭС
Вести.Ru
07:09

Первый в мире энергоблок с канальным реактором большой мощности (РБМК-1000), эксплуатировавшийся на Ленинградской АЭС в городе Сосновый Бор, остановлен навсегда, говорится в сообщении концерна "Росэнергоатом".
Вести.Ru07:09

Подробнее о событии

На Ленинградской АЭС навсегда остановили первый в мире энергоблок

АиФ Санкт-Петербург10:05

На Ленинградской АЭС навсегда остановили блок РБМК

Gazeta.SPb09:44

На ЛАЭС навсегда остановили первый в мире энергоблок

Мойка7805:44

На Ленинградской АЭС навсегда остановлен первый в мире энергоблок

Петербургский дневник05:18

Энергоблок Ленинградской АЭС отправили на пенсию

Фонтанка.Ру04:13

На Ленинградской АЭС навсегда остановили первый в мире энергоблок РБМК

РИА Новости02:48

На ЛАЭС навсегда остановлен первый в мире энергоблок

78.ru04:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 11:43, Ашберн
Происшествия

СК возбудил дело по факту возможной гибели людей в шахте Соликамска

Обновлено в 10:25
Происшествия

На акциях «желтых жилетов» в Париже задержаны 65 человек

Были задержаны 65 человек, из них 4 арестованы. Ранее сообщалось, что число демонстрантов в столице достигло 800 человек.
Обновлено в 08:43
Происшествия

В Одессе нашли цистерну с человеческими скелетами

Рядом с частным домом в Одессе была обнаружена закопанная в землю цистерна с двумя человеческими скелетами заявили в полиции, передает УНН.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Россиянина подозревают в ограблении банка на Шпицбергене

Норвежская полиция подозревает россиянина в ограблении банка на Шпицбергене.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Возросло число погибших в результате теракта в столице Сомали

По меньшей мере 15 человек стали жертвами двойного теракта, устроенного утром в субботу в столице Сомали Могадишо.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В Челябинской области водители Porsche и Mercedes устроили перестрелку

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, водитель Posche достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в водителя второй иномарки, которым оказался 20-летний студент.
Обновлено в 08:48
Происшествия

В Москве мужчину арестовали за попытку похищения знакомой

Мужчина арестован за неудачную попытку похищения знакомой в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в срыве работы аэропорта Гатвик

Полиция графства Сассекс сообщила в своем твиттере о задержании двух человек, подозреваемых в причастности к запуску беспилотников, которые остановили работу аэропорта Гатвик в Лондоне.
Обновлено в 00:23
Происшествия

В Якутии произошел разрыв газопровода и пожар

Обновлено вчера в 19:54
Происшествия

Бывшую девушку Овечкина объявили в розыск из-за ДТП

Бывшая девушка нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина модель Валерия Соколова попала в ДТП, сообщает "Москва 24".
Обновлено в 08:07
Происшествия

На рождественской ярмарке во Львове произошел взрыв

В результате пожара на рождественской ярмарке в центре Львова пострадали четыре человека, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:37
Происшествия

Под Сургутом произошел пожар в здании на площади 1 тыс. кв. м

Обновлено в 09:37
Происшествия

Следствие обнаружило запись клятвы ИГ стрелка из Страсбурга

Следственные органы Франции обнаружили флешку с видеозаписью клятвы на верность террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) человека, устроившего стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге.
Обновлено в 11:31
Происшествия

В Вашингтоне мужчина залез на рождественскую ель перед Белым домом

Неизвестный залез на главную рождественскую ель США, стоящую в парке неподалеку от Белого дома, сообщает телеканал NBC 4 со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия

Хлопок произошел в жилом доме на северо-западе Москвы

В квартире жилого дома на Туристской улице столицы раздался хлопок неизвестного происхождения.
Обновлено в 11:09
ещё по теме
Ленинградская АЭС
Атомная электростанция в Сосновом Бору
Действующая атомная электростанция, расположена в Ленинградской области, в 35 км западнее границы Санкт-Петербурга и в 70 км от его исторического центра, на побережье Финского залива Балтийского моря в городе Сосновый Бор.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное