В РФ испытали первый в мире плавучий атомный энергоблокЭкономика сегодня 03:12

Испытания первого плавучего атомного энергоблока успешно завершились в России. Соответствующую информацию приводит «Росэнергоатом». Обе реакторные установки вывели на полную мощность.

В РФ испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок

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