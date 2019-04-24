Технологии

В РФ испытали первый в мире плавучий атомный энергоблокЭкономика сегодня 03:12

Испытания первого плавучего атомного энергоблока успешно завершились в России. Соответствующую информацию приводит «Росэнергоатом». Обе реакторные установки вывели на полную мощность.
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В России прошли испытания первого в мире плавучего атомного энергоблока

РИА Новости02:36

В России успешно завершены испытания первого в мире плавучего атомного энергоблока

Эхо Москвы03:02

Первая в мире плавучая АЭС может в июле получить лицензию на эксплуатацию

ТАСС02:47

Первая в мире плавучая АЭС прошла испытания

News.ru02:59

В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок

RT на русском02:43

Россия завершила испытания первого в мире плавучего атомного энергоблока

Известия03:24

Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» готов к началу эксплуатации

Центр энергетической экспертизы02:30
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 09:11, Ашберн
Происшествия

Бастрыкин: керченского стрелка унижали однокурсники

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что могло послужить причиной расправы 18-летнего Владислава Рослякова над однокурсниками в керченском колледже в октябре прошлого года.
Обновлено в 03:44
Авто

Появились первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Кино

Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе «РЖД Арена»

«Амедиатека» в партнерстве с «Локомотивом» покажет финальную серию «Игры престолов» на московском стадионе «РЖД Арена».
Обновлено в 04:31
Политика

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Политика

Ким Чен Ын впервые дал интервью журналисту из России

Обновлено в 07:54
Происшествия

В Саратове женщине по ошибке удалили грудь

В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца

В Челябинской области организована проверка обстоятельств смерти младенца, обнаруженного в самодельном гробу на обочине дороги.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Футбол

Врач «Зенита» дал рекомендации по лечению Кокорина в СИЗО

Обновлено в 06:06
Транспорт

В Омске мальчик игрушечной лопатой засыпал ямы на дорогах

Мальчик вооружился детской лопатой и вышел ремонтировать дорогу недалеко от своего дома.
Обновлено в 07:20
Наука

Ученые рассказали, как распознать рак легких до первых симптомов

Связанные с иммунной системой геномные различия, обнаруженные в нормальной ткани дыхательных путей, играют ключевую роль в ранней диагностике рака легких.
Обновлено в 02:13
Политика

Украинца осудили за попытку контрабанды запчастей для танка «Армата»

Обновлено в 08:48
Политика

Парубий поставил условие для голосования по его отставке

Спикер Верховной рады УкраиныПарубий на заседании парламента в среду, 24 апреля, заявил, что готов поставить на рассмотрение вопрос о собственной отставке, но только после принятия "языкового закона".
Обновлено в 04:18
Гаджеты

Intel представила 25 новых процессоров для настольных ПК

Вместе с шестью мобильными процессорами для высокопроизводительных ноутбуков Intel представила 25 моделей CPU для настольных ПК.
Обновлено в 00:09
Происшествия

Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме, сообщили СМИ

"Действительно, есть сотрудники, которые время от времени нарушали этот запрет, и мы об этом сожалеем", - заявил агентству представитель компании Марк Эскенази.
Обновлено в 07:33
Политика

В Крыму отменят национальный роуминг

Ранее президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "О связи", отменяющие с 1 июня 2019 года национальный роуминг и обязывающие операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки на территории России.
Обновлено в 07:08
Энергетика

Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру»

Премьер предложил компании увеличивать добычу украинского газа и заодно искать «дешевый газ по всему миру», чтобы граждане страны могли получить его по низкой цене.
Обновлено вчера в 20:43
Общество

Похолодание придет в Москву на Пасху

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50
Наука

Ученые назвали признаки склонности к изменам

Обновлено в 05:53
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьми

Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить предельно допустимую скорость для водителей с детьми.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия

ФСБ задержала двух членов банды Басаева

Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Технологии

«Яндекс» представил технологию распознавания усталости таксистов

Сервис «Яндекс.Такси» разработал устройство, которое при помощи технологий компьютерного зрения и алгоритмов анализирует уровень внимания водителя.
Обновлено в 08:54
Политика

Оператор «Северного потока-2» пригрозил Еврокомиссии судебным иском

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг направил 12 апреля президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру письмо, в котором просит разъяснить новые правила регулирования в принятой недавно газовой директиве, а также предупреждает, что ЕК в случае применения директивы к "Северному потоку-2" может нарушить Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), что чревато судебными разбирательствами.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Двойные стандарты: Маск прокомментировал статьи о возгораниях Tesla

Обновлено в 04:25
Общество

В чем Севастополь и Крым стали полностью автономны от РФ

Севастополь и Республика Крым могут жить автономно от энергетической системы России.
Обновлено в 08:13
Политика

Генпрокурор Украины пообещал ждать Януковича с конвоем и наручниками

Украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-президента страны Виктора Януковича на Украине ждет наказание за преступления.
Обновлено в 08:34
Энергетика

Россия начала прокачку чистой нефти по северной ветке «Дружбы»

23 апреля Белоруссия сообщила о приостановке поставок топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества поставляемой из России нефти.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес

Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини

Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Впервые Александр вывел молодую супугу в свет спустя пару недель после того, как стал ее законным мужем.
Обновлено в 03:58
Политика

МИД Украины заявил о «смене тона» РФ по делу о задержанных моряках

Замминистра Елена Зеркаль сообщила, что ее поразил "кардинальный переход от хамства к цивилизованному языку" Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила на своей странице в Facebook об изменении тона разговора России по делу о задержанных в Керченском проливе украинских моряках.
Обновлено вчера в 18:14
Здоровье

Безопасное количество съеденных на Пасху яиц и кулича назвали врачи

Врачи полагают, что без вреда для здоровья в честь Пасхи можно съесть три яйца и 100 граммов кулича либо такое же количество творожной пасхи, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:08
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