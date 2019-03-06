Космос

Первый в России частный космодром построят в Нижегородской областиРоссийская газета вчера в 04:45

Правительство Нижегородской области и корпорация развития региона подписали соглашение с частной компанией о строительстве первого в стране частного суборбитального космического комплекса, с которого планируется отправлять на низкую орбиту туристов.
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Развлекательный космический кластер могут построить под Нижним Новгородом

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«Манчестер Юнайтед» выбил «ПСЖ» из розыгрыша Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Юнайтед" обыграл французский "ПСЖ" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
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В МИД подтвердили задержание граждан США в Новороссийске

В департаменте информации и печати МИД России подтвердили РИА Новости информацию о задержании американских граждан в Новороссийске.
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Российский Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Балтикой

Министерство обороны России заявило, что истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне был поднят в воздух в связи с обнаружением самолёта-разведчика США над Балтикой.
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В Роскачестве объяснили, должен ли гореть натуральный шоколад

Как выбрать действительно качественный шоколад, рассказали эксперты Роскачества.
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ЦБ РФ отозвал лицензию у Роскомснаббанка

Центробанк РФ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у уфимского Роскомснаббанка, говорится в сообщении регулятора.
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Медведев порекомендовал американскому дипломату почитать учебники

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МТС заплатит крупный штраф за взятки в Узбекистане

Штраф $850 млн выплатит российский сотовый оператор МТС американскому минюсту, передает РБК.
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Названы пять регионов с самым высоким уровнем продаж алкоголя

Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) назвал топ-5 регионов по продажам алкоголя по итогам 2018 года.
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Происшествия

Замглавы Спецстроя получил 8 лет по делу о хищении более ₽1 млрд

Щербинский суд Москвы приговорил экс-замруководителя Федерального агентства по специальному строительству (упразднено в 2016 году) Александра Загорулько к восьми годам строгого режима и штрафу в 10 млн руб. по делу о трех эпизодах мошенничестве и взятке на строительстве военных объектов с ущербом более 1 млрд руб. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Huawei подала в суд на правительство США

Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск против правительства США, утверждая, что запрет на деловое сотрудничество государства с компаниями, которые используют оборудование этого предприятия, является незаконным.
Обновлено вчера в 21:40
Политика

Володин остановил выступление Орешкина в Думе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил его перенести, так как, по мнению спикера, глава ведомства не смог рассказать депутатам о прогнозе развития российской экономики.
Обновлено вчера в 03:48
Авто

В США оценили российские автомобили Aurus

5 марта в Женеве состоялась презентация автомобилей Aurus. Это имя — рыночное название машин проекта "Кортеж".
Обновлено вчера в 22:09
Армия и оружие

В Швеции оценили эффективность российских «Искандеров»

Напомним, состоящий на вооружении российской армии оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» будет модернизирован и оснащен ракетами новых типов для достижения технической способности гарантированного преодоления перспективных систем противоракетной обороны противника в любых погодных условиях.
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Минпромторг расширил список машин, облагаемых налогом на роскошь

Обновлено вчера в 10:30
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В США россиянку признали виновной в похищении собственных детей

Обновлено вчера в 23:30
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Facebook откажется от хранения данных пользователей в странах, где нарушают права человека

В противном случае сайты попадают в список нарушителей Роскомнадзора. Если они и дальше отказываются исполнить закон, их блокируют.
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Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»

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Джеймс опередил Джордана в списке лучших снайперов в истории НБА

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Минздрав занялся вопросом навязывания платных медицинских услуг

Поводом для инициативы стали факты навязывания пациентам платных медицинских услуг для увеличения финансирования учреждения посредством внебюджетных источников.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

Посольство РФ опубликовало письмо Путину от сына жертвы в Эймсбери

Российское посольство в Лондоне получило копию письма сына погибшей в Эймсбери Дон Стерджесс президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие

Пентагон просит Конгресс профинансировать покупку ПВО «Железный купол»

Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие

В Индии опровергли сообщения о сбитом Пакистаном Су-30

"Ложное утверждение Пакистана о сбитом Су-30, по-видимому, преследует цель скрыть потерю собственного самолета", — отмечается в заявлении индийских ВВС.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие

На вооружение поступили электрошасси «Платформа-О», сообщили СМИ

Обновлено вчера в 18:48
Политика

Украинский историк обозвал посла в Австрии за высказывание о Крыме

Ученый Андрей Плахонин назвал посла Украины в Австрии Александра Щербу посмешищем за историческую безграмотность.
Обновлено в 00:16
Общество

Названы самые желанные женщинами подарки на 8 Марта

Обновлено вчера в 19:34
Происшествия

«Алмазный» миллиардер умер во время интимной пластики в Париже

Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер в Париже во время интимной пластики, сообщила газета Sudinfo.be.
Обновлено вчера в 13:26
Политика

Президент Грузии призвала страны Европы «оживить» диалог с Россией

Обращаясь к парламенту впервые после избрания, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что хочет привлечь зарубежные страны к диалогу с Россией, а само общение, считает политик, нужно оживить.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

В Подмосковье один человек погиб после ДТП с грузовиком

На Дмитровском шоссе в Подмосковье в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погиб один человек, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по области.
Обновлено вчера в 19:04
Путешествия

В итальянском парке туристам запретили ходить в шлепанцах

Власти национального парка Чинкве-Терре в Лигурии решили запретить туристам вход в шлепанцах и ввести штраф для нарушителей в размере от 50 до 2,5 тысячи евро (3,7 тысячи - 186 тысяч рублей), сообщает TGCOM.
Обновлено вчера в 15:09
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