Первый малый ударный беспилотник "Карнивора", способный перехватывать другие дроны и применять фугасные бомбы, создан в России и проходит летные испытания. Об этом сообщил в четверг ТАСС в компании-разработчике Научно-производственной фирме "Микран".

с чего всё началось

В России разработан первый малый ударный БПЛА «Карнивор», который может использовать фугасные бомбы и перехватывать другие беспилотники. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей компании-разработчика «Микран». На сегодняшний день российский дрон проходит заводские летные испытания.

Первый ударный беспилотник-перехватчик создан в России

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