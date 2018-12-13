Армия и оружие
Первый ударный беспилотник-перехватчик создан в России
Первый ударный беспилотник-перехватчик создан в РоссииПолитРоссия10:19
В России разработан первый малый ударный БПЛА «Карнивор», который может использовать фугасные бомбы и перехватывать другие беспилотники. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей компании-разработчика «Микран». На сегодняшний день российский дрон проходит заводские летные испытания.
ПолитРоссия10:19
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с чего всё началось
Первый малый ударный беспилотник "Карнивора", способный перехватывать другие дроны и применять фугасные бомбы, создан в России и проходит летные испытания. Об этом сообщил в четверг ТАСС в компании-разработчике Научно-производственной фирме "Микран".ТАСС09:41
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