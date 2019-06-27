Кино

Первый трейлер новых «Ангелов Чарли» появился в СетиФАН 12:31

Опубликован первый трейлер нового фильма «Ангелы Чарли» с Кристен Стюарт. В комедийном боевике пойдет рассказ о группе суперагенток, которые выполняют сложные задания по всему миру и противостоят опасным подпольным организациям, стремящимся захватить власть, передает Культуромания.
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Трейлер новых «Ангелов Чарли» попал в Сеть

Известия12:57

Первый трейлер новых «Ангелов Чарли» появился в Сети

ФАН12:31

В сети появился трейлер новых «Ангелов Чарли»

РИА Новости10:22

В Сети появился трейлер новых «Ангелов Чарли»

Профиль11:16

Вышел трейлер новых «Ангелов Чарли»

Москва 2410:51

В Сети появился первый трейлер новых «Ангелов Чарли»

Газета.Ru12:17

Трейлер новых «Ангелов Чарли» появился в Сети

News.ru09:29
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 16:31, Вашингтон
Происшествия

Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»

Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено в 08:19
Здоровье

Кому вредно есть помидоры, рассказали медики

Медики рассказали, что есть помидоры вредно людям, имеющим болезни ЖКТ и заболевания суставов.
Обновлено вчера в 08:55
Политика

Путин: Без риска не обходится принятие ни одного решения

Насколько высок был сирийский риск, когда было принято решение об операции в Сирии, спросили британские журналисты.
Обновлено в 15:59
Общество

Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением

Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
Обновлено в 13:50
Политика

В Чечне похвалили представившегося в ПАСЕ Кадыровым депутата

Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».
Обновлено в 11:52
Космос

Ученые рассказали, как земляне будут заселять Млечный Путь

Обновлено в 15:12
Происшествия

Обнаружен еще один потенциальный риск в Boeing 737 MAX

Специалисты Федерального управления гражданской авиации США (FAA) обнаружили еще один потенциальный фактор риска в самолете Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 19:11
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Футбол

«Зенит» получил право сыграть в баскетбольной Евролиге

Как сообщает пресс-служба «Зенита», клуб получил право сыграть в регулярном чемпионате Евролиги-2019/20.
Обновлено в 14:41
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Обновлено в 14:20
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.
Обновлено в 09:40
Экономика

Банк «Открытие» изменит слоган из-за критики ЦБ

Банк «Открытие» пообещал учесть позицию Центробанка и изменить вызвавший недовольство регулятора слоган.
Обновлено в 11:29
Политика

Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вина за восстановление полноценных прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лежит на депутатах Верховной Рады и членах украинской делегации в организации.
Обновлено в 11:02
Происшествия

ИГ взяло ответственность за теракты в Тунисе

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла ответственность за взрывы в Тунисе, сообщает Reuters со ссылкой на близкое к боевикам агентство Amaq, а также портал SITE Intelligence Group, отслеживающий активность террористов в соцсетях.
Обновлено в 15:58
Общество

Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Хоккей

На видеокубе арены «Рейнджерс» поприветствовали Панарина в клубе

Во время визита российского форварда Артемия Панарина в Нью-Йорк на видеокубе домашней арены клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Медисон-сквер-гарден» — было выведено изображение нападающего с подписью: «Добро пожаловать, Артемий».
Обновлено в 15:46
Политика

Путин: История с отравлением Скрипалей не стоит и пяти копеек

История с отравлением Скрипалей не стоит того, чтобы разрушать межгосударственные отношения, в ней должны разобраться спецслужбы.
Обновлено в 15:14
Происшествия

Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен

Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в складских помещениях на Ярославском шоссе в Москве, заявили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:54
Наука

Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

Обновлено вчера в 10:45
Экономика

ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»

ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес

Клара Новикова сделала заявление насчет онкологии

Звезда "Аншлага" Клара Новикова ответила на слухи о том, что у нее нашли онкологическое заболевание и поэтому она якобы избегает публики.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Футбол

Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Футболист "Зенита" Александр Кокорин выступил с обращением к болельщикам.
Обновлено в 12:12
Политика

Опрос показал, кого украинцы хотят видеть премьер-министром

Среди лидеров оказался действующий глава украинского правительства Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди граждан Украины по поводу того, кто может занять пост премьер-министра.
Обновлено в 08:38
Политика

Абхазия закрыла границу с Грузией

В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
Обновлено в 14:20
Авто

«Калашников» показал обновленный электромобиль

Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено в 07:53
Технологии

«Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".
Обновлено в 15:13
Футбол

«Вильярреал» согласился продать Черышева «Валенсии» за € 5 млн

Обновлено в 14:46
Футбол

Адвокат Мамаева объяснил, почему футболиста не отправляют в колонию

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста Павла Мамаева, ответил, почему осужденных игроков не этапируют в колонии.
Обновлено в 13:53
Происшествия

Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
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Кристен Стюарт
Американская актриса
Американская актриса. Получила широкую известность благодаря роли Беллы Свон в серии фильмов «Сумерки». В 2010 году была удостоена специальной награды BAFTA, в номинации «Восходящая звезда». В 2012 году журнал «Forbes» назвал Кристен Стюарт самой высокооплачиваемой актрисой. Первая актриса в истории страны, удостоенная французской премии «Сезар», в номинации «Лучшая женская роль второго плана» в драме «Зильс-Мария».
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Британская актриса
Английская актриса, певица и музыкант. Наиболее известна своей ролью Мохини «Мо» Бэнжари в оригинальном фильме «Лимонадный рот» канала Disney Channel и в роли Мэган в сериале «Жизнь кусается» на канале Disney. В 2011 году сыграла роль Мэдди Шеннон в телесериале Стивена Спилберга «Terra Nova».
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