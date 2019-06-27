Первый трейлер новых «Ангелов Чарли» появился в СетиФАН 12:31

Опубликован первый трейлер нового фильма «Ангелы Чарли» с Кристен Стюарт. В комедийном боевике пойдет рассказ о группе суперагенток, которые выполняют сложные задания по всему миру и противостоят опасным подпольным организациям, стремящимся захватить власть, передает Культуромания.

Первый трейлер новых «Ангелов Чарли» появился в Сети

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