Кино

Первый трейлер нового фильма «Хеллбой» появился в Сети
VSE42 Новости
18:42

В кинотеатрах фильм появится с 12 апреля 2019 года. Трейлер опубликовала американская киностудия Lionsgate Movies на своем канале YouTube.
VSE42 Новости18:42

Подробнее о событии

В Сети появился первый трейлер нового фильма «Хеллбой»

Известия22:00

Первый трейлер нового «Хеллбоя» выложили в Сеть

Телеканал 360°17:18

Опубликован первый трейлер нового «Хеллбоя»

iReactor16:46

Вышел первый трейлер к новой части «Хеллбоя»

Life.ru15:56

Трейлер ремейка «Хеллбоя» появился в Сети

News.ru15:52

Первый трейлер нового фильма «Хеллбой» появился в Сети

VSE42 Новости18:42

Вышел первый трейлер третьего «Хеллбоя»

Российская газета15:10
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Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома»

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Сбербанк открывает кинотеатры виртуальной реальности

Обновлено в 16:01
Кино

В Сети появились первые кадры фильма «Аладдин» с Уиллом Смитом

В Сети появились первые кадры фильма «Аладдин» с Уиллом Смитом в образе Джина.
Обновлено в 18:37
Кино

Фильм Акиры Куросавы «Расёмон» станет телесериалом

Фильм Акиры Куросавы «Расёмон» станет драматическим многосерийным триллером.
Обновлено в 06:20
Кино

В Москве состоялась премьера документального фильма «Крымчане»

Премьера документального фильма "Крымчане" режиссера Ашота Джазояна, рассказывающего о быте жителей полуострова, прошла в среду в московском кинотеатре "Ролан", передает корреспондент ТАСС.
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Кино

Marvel снимет фильм про супергероев на Первой мировой войне

Одна из следующих картин Marvel представит действия, которые происходят во времена Первой мировой войны.
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Кино

Премия «Белый слон» объявила номинантов

Наталия Мещанинова Номинанты Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» объявлены в Москве в среду, 19 декабря.
Обновлено в 09:45
Кино

«Амедиатека» назвала самые популярные сериалы 2018 года

Сервис «Амедиатека» традиционно подвёл итоги года и назвал самые популярные сериалы.
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Кино

Науки юношей пытают: проблемы образования в кинематографе

Из штампованного сюжета о юноше, не обдумывающем житье (был в жизни каждого советского человека такой странный год, «от школы до армии»), которого общественность спасает от тюрьмы, устроив на работу, Грамматиков сделал образцовый фильм воспитания.
Обновлено в 16:02
Кино

Банки с киноплёнкой довоенных лет обнаружили в Новосибирске

Снимали ведь не только на профессиональных киностудиях, были любительские коллективы, снимавшие на 35-миллиметровую профессиональную киноплёнку.
Обновлено в 06:54
Кино

«РБК Стиль» выбирает саундтреки 2018 года

Кажется, альбом точнее раскрывает историю героев, чем фильм: от первой встречи под кавер Эдит Пиаф La vie en Rose до влюбленности под, пожалуй, самую романтичную балладу года Shallow и тотального одиночества под I’ll Never Love Again.
Обновлено в 04:03
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Ветераны Советского района стали героями фильма о войне

Обновлено в 22:16
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«Лютер» станет полнометражным фильмом

Создатель криминального сериала "Лютер" Нил Кросс работает над полнометражной версией телешоу.
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Самые ожидаемые зарубежные фильмы 2019 года

Трейлер фильма «Годзилла 2: Король монстров» «Король Лев» Новая адаптация одного из самых известных мультфильмов студии «Дисней», который увидел свет в 1994 году.
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