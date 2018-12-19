Кино

Вышел первый трейлер третьего «Хеллбоя»
Российская газета
15:10

Тихой сапой прокрался трейлер третьей части брутального кинокомикса "Хеллбой" - ролик только что появился на YouTube-канале Lionsgate и сумел порадовать.
Российская газета15:10

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Первый трейлер нового «Хеллбоя» выложили в Сеть

Телеканал 360°17:18

Опубликован первый трейлер нового «Хеллбоя»

iReactor16:46

Вышел первый трейлер к новой части «Хеллбоя»

Life.ru15:56

Трейлер ремейка «Хеллбоя» появился в Сети

News.ru15:52

Первый трейлер нового фильма «Хеллбой» появился в Сети

VSE42 Новости18:42

Вышел первый трейлер третьего «Хеллбоя»

Российская газета15:10

Премьера трейлера фильма «Хеллбой: Возрождение кровавой королевы»

Kinonews.ru14:28
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:45, Ашберн
Кино

Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома»

Обновлено в 14:42
Кино

Константин Хабенский встретился с Папой Римским Франциском

«Константин рассказал о чем лента, и Папа сказал, что его интересует тема, и обещал посмотреть фильм», - сказал дипломат.
Обновлено в 12:17
Кино

В сети появились первые кадры фильма «Аладдин» с Уиллом Смитом

В Сети появились первые кадры фильма «Аладдин» с Уиллом Смитом в образе Джина.
Обновлено в 18:37
Кино

«Расёмон» Акиры Куросавы станет телесериалом

Компания Amblin Television приобрела права на телевизионную адаптацию картины Акиры Куросавы «Расёмон».
Обновлено в 01:39
Кино

Сбербанк открывает кинотеатры виртуальной реальности

Оператор программы «Спасибо от Сбербанка» запустит сеть кинотеатров, работающих по технологии виртуальной реальности (VR), сообщил банк.
Обновлено в 16:01
Кино

Marvel снимет фильм про супергероев на Первой мировой войне

Одна из следующих картин Marvel представит действия, которые происходят во времена Первой мировой войны.
Обновлено в 18:18
Кино

Руководитель «Современника» Галина Волчек отмечает 85-летие

Легенда театра и кино Галина Волчек сегодня принимает поздравления. Народной артистке исполнилось 85 лет.
Обновлено в 02:35
Кино

В Москве состоялась премьера документального фильма «Крымчане»

Премьера документального фильма "Крымчане" режиссера Ашота Джазояна, рассказывающего о быте жителей полуострова, прошла в среду в московском кинотеатре "Ролан", передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 14:16
Кино

Глюкоза опровергла слухи о разводе, выйдя в свет с мужем

Глюкоза пришла на вечер в сопровождении мужа.
Обновлено в 10:27
Кино

Премия «Белый слон» объявила номинантов

Наталия Мещанинова Номинанты Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» объявлены в Москве в среду, 19 декабря.
Обновлено в 09:45
Кино

«Амедиатека» назвала самые популярные сериалы 2018 года

Сервис «Амедиатека» традиционно подвёл итоги года и назвал самые популярные сериалы.
Обновлено в 05:43
Кино

Науки юношей пытают: проблемы образования в кинематографе

Из штампованного сюжета о юноше, не обдумывающем житье (был в жизни каждого советского человека такой странный год, «от школы до армии»), которого общественность спасает от тюрьмы, устроив на работу, Грамматиков сделал образцовый фильм воспитания.
Обновлено в 16:02
Кино

«РБК Стиль» выбирает саундтреки 2018 года

Кажется, альбом точнее раскрывает историю героев, чем фильм: от первой встречи под кавер Эдит Пиаф La vie en Rose до влюбленности под, пожалуй, самую романтичную балладу года Shallow и тотального одиночества под I’ll Never Love Again.
Обновлено в 04:03
Кино

В «Ленинград Центре» покажут «Гринча» в озвучке Камбербэтч

Гринч готовит коварный план, но внезапно встречает любовь всей жизни. 22 декабря фильм покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.
Обновлено в 19:30
Кино

Самые ожидаемые зарубежные фильмы 2019 года

Трейлер фильма «Годзилла 2: Король монстров» «Король Лев» Новая адаптация одного из самых известных мультфильмов студии «Дисней», который увидел свет в 1994 году.
Обновлено в 16:38
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