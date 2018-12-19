Кино
Тихой сапой прокрался трейлер третьей части брутального кинокомикса "Хеллбой" - ролик только что появился на YouTube-канале Lionsgate и сумел порадовать.
Российская газета15:10
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Кино
Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома»
Обновлено в 14:42
Кино
Константин Хабенский встретился с Папой Римским Франциском
«Константин рассказал о чем лента, и Папа сказал, что его интересует тема, и обещал посмотреть фильм», - сказал дипломат.
Обновлено в 12:17
Кино
В сети появились первые кадры фильма «Аладдин» с Уиллом Смитом
В Сети появились первые кадры фильма «Аладдин» с Уиллом Смитом в образе Джина.
Обновлено в 18:37
Кино
«Расёмон» Акиры Куросавы станет телесериалом
Компания Amblin Television приобрела права на телевизионную адаптацию картины Акиры Куросавы «Расёмон».
Обновлено в 01:39
Кино
Сбербанк открывает кинотеатры виртуальной реальности
Оператор программы «Спасибо от Сбербанка» запустит сеть кинотеатров, работающих по технологии виртуальной реальности (VR), сообщил банк.
Обновлено в 16:01
Кино
Marvel снимет фильм про супергероев на Первой мировой войне
Одна из следующих картин Marvel представит действия, которые происходят во времена Первой мировой войны.
Обновлено в 18:18
Кино
Руководитель «Современника» Галина Волчек отмечает 85-летие
Легенда театра и кино Галина Волчек сегодня принимает поздравления. Народной артистке исполнилось 85 лет.
Обновлено в 02:35
Кино
В Москве состоялась премьера документального фильма «Крымчане»
Премьера документального фильма "Крымчане" режиссера Ашота Джазояна, рассказывающего о быте жителей полуострова, прошла в среду в московском кинотеатре "Ролан", передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 14:16
Кино
Глюкоза опровергла слухи о разводе, выйдя в свет с мужем
Глюкоза пришла на вечер в сопровождении мужа.
Обновлено в 10:27
Кино
Премия «Белый слон» объявила номинантов
Наталия Мещанинова Номинанты Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» объявлены в Москве в среду, 19 декабря.
Обновлено в 09:45
Кино
«Амедиатека» назвала самые популярные сериалы 2018 года
Сервис «Амедиатека» традиционно подвёл итоги года и назвал самые популярные сериалы.
Обновлено в 05:43
Кино
Науки юношей пытают: проблемы образования в кинематографе
Из штампованного сюжета о юноше, не обдумывающем житье (был в жизни каждого советского человека такой странный год, «от школы до армии»), которого общественность спасает от тюрьмы, устроив на работу, Грамматиков сделал образцовый фильм воспитания.
Обновлено в 16:02
Кино
«РБК Стиль» выбирает саундтреки 2018 года
Кажется, альбом точнее раскрывает историю героев, чем фильм: от первой встречи под кавер Эдит Пиаф La vie en Rose до влюбленности под, пожалуй, самую романтичную балладу года Shallow и тотального одиночества под I’ll Never Love Again.
Обновлено в 04:03
Кино
В «Ленинград Центре» покажут «Гринча» в озвучке Камбербэтч
Гринч готовит коварный план, но внезапно встречает любовь всей жизни. 22 декабря фильм покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.
Обновлено в 19:30
Кино
Самые ожидаемые зарубежные фильмы 2019 года
Трейлер фильма «Годзилла 2: Король монстров» «Король Лев» Новая адаптация одного из самых известных мультфильмов студии «Дисней», который увидел свет в 1994 году.
Обновлено в 16:38