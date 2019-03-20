Кино
Первый трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино появился в сетиГазета.Ru 13:42
Американская кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликовала трейлер нового фильма режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Трейлер на русском языке был размещен на YouTube-канале SonyPicturesRU. Продолжительность видеоролика составляет около полтора минут.
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Наука
Названа смертельная опасность горячего чая и кофе
Американские ученые пришли к выводу, что употребление слишком горячего чая или кофе может удвоить риск рака пищевода.
Обновлено в 13:17
Происшествия
Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом
Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств
Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено в 13:23
Экономика
Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД
Согласно сообщению на сайте правительства, основными задачами программы развития ОАО «Российские железные дороги» до 2025 года являются повышение «транспортной мобильности людей внутри и между агломерациями», расширение сети высокоскоростных магистралей, обновление подвижного состава и инфраструктуры РЖД, а также и развитие зарубежной деятельности компании, в том числе транзитных перевозок.
Обновлено в 11:50
Политика
Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Обновлено в 13:11
Общество
Казахстанцы выступили против переименования Астаны
Активисты Казахстана организовали сбор подписей против смены названия столицы.
Обновлено в 12:43
Музыка
Автор хитов Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой
Уолтер Афанасьев — автор хитов Мэрайи Кэри «All I want for christmas is you» и «My all», продюсер бессмертной композиции Селин Дион «My heart will go on», обладатель премии «Грэмми».
Обновлено в 12:28
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Сама статья УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.
Обновлено в 12:52
Политика
Белоусов назвал чушью слухи об участии в деле Baring Vostok
Помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов назвал «полной чушью» слухи о своей причастности к делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 12:25
Экономика
Росстат причешет падающие доходы населения
Заметим, что Росстат пытается снизить произвол в оценке теневых доходов населения именно в то время, когда численность занятых в теневом секторе стремительно увеличивается.
Обновлено в 13:14
Политика
Россия отказалась от транзита газа через Украину
"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Трамп пообещал ликвидировать последний оплот ИГ в Сирии «к вечеру»
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что последний оплот боевиков террористической группировки "Исламское государство" не станет "к вечеру", передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:17
Игры
Google представила игровую платформу облачного гейминга STADIA
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Врио губернатора Алексей Текслер прилетел в Челябинск
Обновлено в 01:05
Политика
Луценко заявил, что посол США хотела вручить ему список неприкасаемых
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие.
Обновлено в 12:59
Наука
Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии
Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.
Обновлено в 09:26
Экономика
Forbes представил рейтинг самых надежных банков России
Издание Forbes представило рейтинг надежности российских банков, изучив 100 крупнейших кредитных организаций.
Обновлено в 04:15
Экономика
DEA Фридмана закрыла сделку по покупке мексиканской Sierra Oil & Gas
Компания DEA Deutsche Erdoel AG, подконтрольная бизнесмену Михаилу Фридману, закрыла сделку по покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra Oil & Gas, говорится в сообщении DEA.
Обновлено в 11:21
Футбол
Черчесов: есть идеи, которые мы хотим воплотить в матче с бельгийцами
Тренерский штаб сборной России понимает в какой футбол должна сыграть команда против команды Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, заявил главный тренер россиян Станислав Черчесов.
Обновлено в 09:17
Общество
КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток
Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.
Обновлено в 07:17
Наука
Физики спорят: существует ли две версии реальности одновременно
Исследователи недавно провели эксперименты, чтобы ответить на десятилетний вопрос теоретической физики о дуэльных реальностях.
Обновлено в 09:40
Футбол
На стадионе «Динамо» поменяют газон
На московском стадионе "Динамо" имени Льва Яшина полностью поменяют газон. Об этом сообщается на официальном сайте "бело-голубых".
Обновлено в 11:11
Происшествия
Франция предъявила Керимову новые обвинения
Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
Обновлено в 04:55
Энергетика
Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти
Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.
Обновлено в 06:11