Кино

Первый трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино появился в сетиГазета.Ru 13:42

Американская кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликовала трейлер нового фильма режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Трейлер на русском языке был размещен на YouTube-канале SonyPicturesRU. Продолжительность видеоролика составляет около полтора минут.
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Вышел трейлер нового фильма Тарантино о Чарльзе Мэнсоне и его банде

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Опубликован трейлер «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино

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Леонардо ДиКаприо выложил кадры из «Однажды в Голливуде» (видео)

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Народные новости14:44

Опубликован трейлер нового фильма Тарантино

ТК Звезда10:13
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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
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Происшествия

В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца

В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.
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Министр внутренних дел Украины Арсена Аваков заявил, что тоскует по юности и времени, проведенном в стройотрядах СССР.
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Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года.
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Столицу Казахстана назовут в честь первого президента

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Машины УАЗ «Хантер» отправились в Чили

Официальные продажи автомобилей бренда УАЗ начнутся в Чили в апреле текущего года.
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Мирные жители погибли в Сомали из-за авиаудара США

Авиаудары США в Сомали привели к гибели более десяти мирных жителей.
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Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти

Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
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