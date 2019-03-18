Кино
Первый трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино появился в сетиГазета.Ru 13:42
Американская кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликовала трейлер нового фильма режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Трейлер на русском языке был размещен на YouTube-канале SonyPicturesRU. Продолжительность видеоролика составляет около полтора минут.
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В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца
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Министр внутренних дел Украины Арсена Аваков заявил, что тоскует по юности и времени, проведенном в стройотрядах СССР.
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Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
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Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года.
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Лидера тамбовской ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам
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Столицу Казахстана назовут в честь первого президента
Обновлено в 10:07
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Машины УАЗ «Хантер» отправились в Чили
Официальные продажи автомобилей бренда УАЗ начнутся в Чили в апреле текущего года.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
Мирные жители погибли в Сомали из-за авиаудара США
Авиаудары США в Сомали привели к гибели более десяти мирных жителей.
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В Небраске убытки от наводнения, которое уже назвали самым разрушительным за всю историю штата, оцениваются в 1,4 миллиарда долларов.
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