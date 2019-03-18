Первый трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино появился в сетиГазета.Ru 13:42

Американская кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликовала трейлер нового фильма режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Трейлер на русском языке был размещен на YouTube-канале SonyPicturesRU. Продолжительность видеоролика составляет около полтора минут.

Первый трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино появился в сети

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