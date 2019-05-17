Футбол

Первый стадион, построенный к ЧМ-2022, открылся в КатареРИА Новости вчера в 16:18

Первый построенный специально к чемпионату мира по футболу в Катаре стадион открылся в четверг в пригороде катарской столицы Аль-Вакра, передает корреспондент РИА Новости.
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Открылся второй стадион чемпионата мира-2022

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Катар завершит основные работы на стадионах за два года до ЧМ

РИА Новостивчера в 18:02

В Катаре открыли первый стадион для чемпионата мира 2022-го года. ФОТО

Sport.ruвчера в 18:45
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«Бостон» сыграет в третьем финале Кубка Стэнли за восемь лет

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В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
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Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Хоккей

Малкин об игре с Овечкиным: меня заставил тренер

Нападающий сборной России по хоккею Евгений Малкин пошутил по поводу своей игры в одном звене с форвардом Александром Овечкиным на чемпионате мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Автокран частично разрушил надземный переход над трассой под Тюменью

Надземный пешеходный переход частично разрушен после того, как в него врезался автокран на трассе Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие

Путин назвал главное российское оружие XXI века

Обновлено в 07:34
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Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

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Обновлено в 06:12
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Порошенко подписал указ о проведении инаугурации Зеленского

Петр Порошенко подписал указ о проведении инаугурации избранного президента Украины и сопутствующих этому мероприятиях, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие

Минобороны Польши заказало 73 автомобиля для размещения комплексов Patriot

Министерство национальной обороны Польши заказало 73 автомобиля для размещения на них комплексов ПРО Patriot, сообщает военное ведомство.
Обновлено в 07:27
Авто

KIA анонсировала новинки для авторынка России

KIA готовит для Европы легкий пикап на платформе от Hyundai Santa Cruz. В Россию новинку вряд ли привезут.
Обновлено в 01:39
Авто

Suzuki объявила скидки на обновленный кроссовер Vitara

Компания «Сузуки Мотор Рус» объявила майские цены на автомобили Suzuki.
Обновлено в 00:57
Происшествия

В Саратове выпавшую из окна пенсионерку от смерти спас кондиционер

В Саратове 80-летняя местная жительница во время чистки окон выпала из окна многоэтажки на девятом этаже.
Обновлено в 08:09
Наука

Расшифрована загадочная рукопись Войнича

Джерард Чешир (Gerard Cheshire) из Бристольского университета в Великобритании разгадал языковую систему манускрипта Войнича и перевел некоторые его фразы.
Обновлено 15 мая в 11:29
Политика

В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко

Следствие установило исполнителей, организаторов и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко.
Обновлено в 05:28
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Игорь Коломойский вернулся на Украину

Предприниматель Игорь Коломойский вернулся на Украину. Об этом сообщает интернет-издание TheBabel.
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Транспорт

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"В ближайшем будущем начнем строительство развязки на Открытом шоссе, которое улучшит движение для заезда на Северо-Восточную хорду и на Открытом шоссе", - отметил Собянин.
Обновлено в 08:02
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика

Путин предложил решение конфликта в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 09:36
Политика

Парламентская коалиция на Украине официально распалась

Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Политика

Киевский суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
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Роберт Паттинсон стал главным претендентом на роль нового Бэтмена

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Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт

Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:48
Музыка

Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения» в Израиле

Известный украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, подверг критике организацию конкурса «Евровидение» в израильском Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия

В Рязани мошенники обманули автомобилистов на полмиллиарда рублей

Всего аферисты с двух тысяч потерпевших получили полмиллиарда рублей.
Обновлено в 01:19
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Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки

С этого года вступили в действие новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 04:49
Кино

Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе

Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
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Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом

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Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате

Двое членов руководства нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате.
Обновлено в 08:24
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Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Обновлено вчера в 17:25
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Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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