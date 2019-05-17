Футбол
Первый стадион, построенный к ЧМ-2022, открылся в КатареРИА Новости вчера в 16:18
Первый построенный специально к чемпионату мира по футболу в Катаре стадион открылся в четверг в пригороде катарской столицы Аль-Вакра, передает корреспондент РИА Новости.
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Хоккей
«Бостон» сыграет в третьем финале Кубка Стэнли за восемь лет
Обновлено в 01:21
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
Обновлено в 06:19
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Хоккей
Малкин об игре с Овечкиным: меня заставил тренер
Нападающий сборной России по хоккею Евгений Малкин пошутил по поводу своей игры в одном звене с форвардом Александром Овечкиным на чемпионате мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Автокран частично разрушил надземный переход над трассой под Тюменью
Надземный пешеходный переход частично разрушен после того, как в него врезался автокран на трассе Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
Путин назвал главное российское оружие XXI века
Обновлено в 07:34
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
Кошка, известная в Сети по прозвищу "Сердитый кот" (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет. Об этом в твиттере сообщили ее хозяева.
Обновлено в 06:12
Политика
Порошенко подписал указ о проведении инаугурации Зеленского
Петр Порошенко подписал указ о проведении инаугурации избранного президента Украины и сопутствующих этому мероприятиях, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Минобороны Польши заказало 73 автомобиля для размещения комплексов Patriot
Министерство национальной обороны Польши заказало 73 автомобиля для размещения на них комплексов ПРО Patriot, сообщает военное ведомство.
Обновлено в 07:27
Авто
KIA анонсировала новинки для авторынка России
KIA готовит для Европы легкий пикап на платформе от Hyundai Santa Cruz. В Россию новинку вряд ли привезут.
Обновлено в 01:39
Авто
Suzuki объявила скидки на обновленный кроссовер Vitara
Компания «Сузуки Мотор Рус» объявила майские цены на автомобили Suzuki.
Обновлено в 00:57
Происшествия
В Саратове выпавшую из окна пенсионерку от смерти спас кондиционер
В Саратове 80-летняя местная жительница во время чистки окон выпала из окна многоэтажки на девятом этаже.
Обновлено в 08:09
Наука
Расшифрована загадочная рукопись Войнича
Джерард Чешир (Gerard Cheshire) из Бристольского университета в Великобритании разгадал языковую систему манускрипта Войнича и перевел некоторые его фразы.
Обновлено 15 мая в 11:29
Политика
В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
Следствие установило исполнителей, организаторов и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко.
Обновлено в 05:28
Политика
Игорь Коломойский вернулся на Украину
Предприниматель Игорь Коломойский вернулся на Украину. Об этом сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено 15 мая в 21:56
Транспорт
Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды в Метрогородке
"В ближайшем будущем начнем строительство развязки на Открытом шоссе, которое улучшит движение для заезда на Северо-Восточную хорду и на Открытом шоссе", - отметил Собянин.
Обновлено в 08:02
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика
Путин предложил решение конфликта в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Парламентская коалиция на Украине официально распалась
Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Политика
Киевский суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Политика
Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт
Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:48
Музыка
Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения» в Израиле
Известный украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, подверг критике организацию конкурса «Евровидение» в израильском Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия
В Рязани мошенники обманули автомобилистов на полмиллиарда рублей
Всего аферисты с двух тысяч потерпевших получили полмиллиарда рублей.
Обновлено в 01:19
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
С этого года вступили в действие новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 04:49
Кино
Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе
Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Наука
Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате
Двое членов руководства нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Обновлено вчера в 17:25