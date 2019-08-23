Здоровье
Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в СШАГазета.Ru вчера в 16:47
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Департамент общественного здравоохранения штата.
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с чего всё началось
В департаменте общественного здравоохранения штата Иллинойс отметили, что молодого человека госпитализировали с тяжелым респираторным заболеванием из-за курения вейпа.ТК Звездавчера в 19:14
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Политика
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Общество
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В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено 22 августа в 11:18
Общество
В Чечне открыли самую большую мечеть в Европе «Гордость мусульман»
Глава Государства отметил, что «новая мечеть призвана стать важным духовным, просветительским центром, источником продвижений истинных, непреходящих ценностей Ислама, средоточием религиозной и культурной жизни мусульман всего региона».
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Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Здоровье
Роспотребнадзор опубликовал список необходимых прививок для школьников
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Футбол
Вратарь БАТЭ Щербицкий прокомментировал интерес со стороны «Зенита»
Голкипер борисовского БАТЭ Денис Щербицкий прокомментировал слухи об интересе со стороны петербургского «Зенита».
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Происшествия
Трех сотрудников «Крестов» уволили после избиения заключенного
Обновлено вчера в 10:31
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено вчера в 09:50
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Эксперты посоветовали Украине закупать газ у «Газпрома» вместо Катара
Международные эксперты полагают, что Катар в ближайшее время не сможет поставлять газ на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 22 августа в 21:25
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Новый MacBook Pro получит экран с диагональю в 16 дюймов, став самым большим в линейке ноутбуков марки.
Обновлено 22 августа в 13:19
Политика
В Германии требуют удалить украинский сайт «Миротворец»
Немецкое правительство осуждает сайт «Миротворец» и требует от украинской власти предпринять действия по его удалению.
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Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года установлена на уровне 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:37
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено вчера в 07:09
Политика
В бундестаге назвали ошибкой идею вернуть Россию в G8
Возвращение России в состав «большой восьмерки» не имеет смысла и будет ошибкой, так как подаст Москве «неверный сигнал».
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
В Сочи экстренно сел самолет «Уральских авиалиний»
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Названы 5 особенно опасных алкогольных напитков
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Авто
Лимузин Mercedes-Benz 1966 года со стеклянной крышей пустят с молотка
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Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено вчера в 15:42
Культура
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Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
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Происшествия
Суд арестовал главу налоговой инспекции в Москве по делу о взятке
Пресненский районный суд Москвы арестовал руководителя налоговой инспекции по Южному округу Москвы Марию Андреянову по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
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Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47
Транспорт
Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
Тридцать один рейс задержан и двенадцать отменены в аэропортах Москвы в субботу.
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Финансы
Глава Банка Англии призвал отказаться от доллара
Глава Банка Англии Марк Карни призвал мир отказаться от американского доллара в качестве резервной валюты, сообщает CNBC.
Обновлено в 00:25
Кино
Названа дата выхода первого трейлера шоу «Мандалорец» по «Звездным войнам»
Стало известно, когда фанаты «Звездных войн» смогут увидеть первый трейлер предстоящего сериала «Мандалорец».
Обновлено 22 августа в 07:29