с чего всё началось

В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Департамент общественного здравоохранения штата.

Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США

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