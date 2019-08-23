Здоровье
Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в СШАГазета.Ru вчера в 16:47
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Департамент общественного здравоохранения штата.
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с чего всё началось
В департаменте общественного здравоохранения штата Иллинойс отметили, что молодого человека госпитализировали с тяжелым респираторным заболеванием из-за курения вейпа.ТК Звездавчера в 19:14
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Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
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