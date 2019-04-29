Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловалиДождь 09:51
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 13:55, Ашберн
Общество
Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек
Обновлено в 04:27
Происшествия
Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok
Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.
Обновлено в 13:29
Политика
Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство»
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, в свою очередь, о готовности предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, в первую очередь россиянам.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
В Эстонии начинаются учения НАТО «Весенний шторм»
Обновлено вчера в 12:26
Общество
Саратовский вуз украсили ко Дню Победы плакатами с фашистами
Обновлено в 12:37
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено в 06:35
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил рекорд по сборам
Последняя часть франшизы "Мстители: Финал" побила рекорд по кассовым сборам за первый день проката в мировых кинотеатрах, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на CNBC.
Обновлено вчера в 12:22
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Политика
Зеленский отказался общаться с российскими СМИ
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский во время отдыха в Турции не стал общаться с корреспондентами телеканала "Россия 1". Фрагменты видеозаписи были показаны в эфире программы "60 минут".
Обновлено в 12:43
Политика
Штаб Зеленского поддержал иск о запрете выезда Порошенко за границу
В пятницу, 26 апреля окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск телеведущего Александра Дубинского о запрете выезда за границу Порошенко, главе его администрации Игорю Райнину и первому заместителю председателя фракции БПП в Верховной раде Игорю Кононенко сроком на один год после проведения парламентских и президентских выборов.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
В Сети появилось первое за 5 лет видео лидера ИГ
Первый с июля 2014 года видеоролик, на котором запечатлен лидер "Исламского государства"(запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади появился в Интернете.
Обновлено в 12:54
Политика
Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400
Обновлено в 10:50
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» останется рентабельным даже в случае отсрочки его запуска, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога, передает ТАСС.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес
Ксения Бик вспомнила, как Дмитрий Марьянов звал ее замуж
Накануне Ксения стала гостьей студии передачи «Пусть говорят». Она вспомнила некоторые памятные моменты их совместной с Дмитрием жизни.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Музыка
Эрнст прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
Эрнст отметил, что поддержка одного из участников «существенно превысила количество голосов за других конкурсантов».
Обновлено 27 апреля в 13:38
Культура
Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу
Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Подмосковье задержали семерых террористов
Правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек.
Обновлено в 11:19
Транспорт
На Крымском мосту уложили 22 километра рельс
"Костяк" - все пролетные строения железнодорожной части Крымского моста собрали в конце марта: 160 тысяч тонн металлоконструкций на 307 опорах.
Обновлено в 09:45
Авто
Битопливные Lada Vesta CNG отзывают из-за глохнущего двигателя
Обновлено в 03:02
Авто
Хэтчбек Opel Corsa нового поколения выйдет на рынок летом
Хэтчбек Opel Corsa шестого поколения, предполагаемым местом дебюта которого значился сентябрьский автосалон во Франкфурте, покажут миру гораздо раньше.
Обновлено в 10:15
Политика
Путин предложил вернуть украинский паспорт Саакашвили
Обновлено в 07:25
Происшествия
Пьяный пассажир задержал самолет на пять часов
Вылет самолета Мурманск — Москва был задержан на пять часов из-за пьяного пассажира, распространившего ложное сообщение о минировании воздушного судна.
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес
«Голосуйте за милое создание»: как агитировали за дочь Алсу
По данным «МК», рассылку с просьбой голосовать за Абрамову получили сотрудники автомобильной группы «Авилон» (там работают около 11 тысяч человек), фирмы по выращиванию шампиньонов «Агрогриб» (всего одна тысяча работников) и производителя овощей «Агро-инвест» (1,5 тысячи человек).
Обновлено в 08:54
Политика
Washington Post подсчитала, сколько раз Трамп лжет в день
Президент США Дональд Трамп на своем посту сделал более 10 тысяч ложных или вводящих в заблуждение утверждений, подсчитала газета The Washington Post.
Обновлено в 10:55
Футбол
Кейперс обслужит первый матч полуфинала ЛЧ «Барселона» – «Ливерпуль»
Бригада голландского арбитра Бьорна Кейперса обслужит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов "Барселона" – "Ливерпуль", который пройдет 1 мая на стадионе "Камп Ноу", информирует официальный сайт УЕФА.
Обновлено в 06:12