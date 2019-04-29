Политика

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловалиДождь 09:51

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
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Житель Новгородской области, первым получивший штраф по новому закону о неуважении к власти, обжаловал решение суда

Эхо Москвы12:00

Россиянин обжаловал первый штраф суда за неуважение к власти

Ведомости08:47

Россиянин, оштрафованный за оскорбление властей, обжаловал приговор

Вести.Ru09:35

Россиянин, оштрафованный за оскорбление государства, обжаловал решение суда

РИА Новости09:13

Обжаловано первое решение суда о неуважении к власти

Москва 2410:40

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Дождь09:51

Слово и дело: как оскорбляют власть в Европе

РБК01:11
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 13:55, Ашберн
Общество

Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек

Обновлено в 04:27
Происшествия

Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok

Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.
Обновлено в 13:29
Политика

Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство»

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, в свою очередь, о готовности предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, в первую очередь россиянам.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие

В Эстонии начинаются учения НАТО «Весенний шторм»

Обновлено вчера в 12:26
Общество

Саратовский вуз украсили ко Дню Победы плакатами с фашистами

Обновлено в 12:37
Политика

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Обновлено в 06:35
Кино

Фильм «Мстители: Финал» побил рекорд по сборам

Последняя часть франшизы "Мстители: Финал" побила рекорд по кассовым сборам за первый день проката в мировых кинотеатрах, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на CNBC.
Обновлено вчера в 12:22
Транспорт

Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Спорт

Тарасова и Морозов выбрали себе тренеров и страну для тренировок

Обновлено в 13:32
Политика

Зеленский отказался общаться с российскими СМИ

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский во время отдыха в Турции не стал общаться с корреспондентами телеканала "Россия 1". Фрагменты видеозаписи были показаны в эфире программы "60 минут".
Обновлено в 12:43
Политика

Штаб Зеленского поддержал иск о запрете выезда Порошенко за границу

В пятницу, 26 апреля окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск телеведущего Александра Дубинского о запрете выезда за границу Порошенко, главе его администрации Игорю Райнину и первому заместителю председателя фракции БПП в Верховной раде Игорю Кононенко сроком на один год после проведения парламентских и президентских выборов.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

В Сети появилось первое за 5 лет видео лидера ИГ

Первый с июля 2014 года видеоролик, на котором запечатлен лидер "Исламского государства"(запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади появился в Интернете.
Обновлено в 12:54
Политика

Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400

Обновлено в 10:50
Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» останется рентабельным даже в случае отсрочки его запуска, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога, передает ТАСС.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес

Ксения Бик вспомнила, как Дмитрий Марьянов звал ее замуж

Накануне Ксения стала гостьей студии передачи «Пусть говорят». Она вспомнила некоторые памятные моменты их совместной с Дмитрием жизни.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В Ярославской области осудили банду педофилов

Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Музыка

Эрнст прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»

Эрнст отметил, что поддержка одного из участников «существенно превысила количество голосов за других конкурсантов».
Обновлено 27 апреля в 13:38
Культура

Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу

Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.
Обновлено в 09:37
Происшествия

В Подмосковье задержали семерых террористов

Правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек.
Обновлено в 11:19
Гаджеты

Новый флагман Redmi с Snapdragon 855 показали в рекламном видео

Обновлено в 04:55
Транспорт

На Крымском мосту уложили 22 километра рельс

"Костяк" - все пролетные строения железнодорожной части Крымского моста собрали в конце марта: 160 тысяч тонн металлоконструкций на 307 опорах.
Обновлено в 09:45
Авто

Битопливные Lada Vesta CNG отзывают из-за глохнущего двигателя

Обновлено в 03:02
Авто

Хэтчбек Opel Corsa нового поколения выйдет на рынок летом

Хэтчбек Opel Corsa шестого поколения, предполагаемым местом дебюта которого значился сентябрьский автосалон во Франкфурте, покажут миру гораздо раньше.
Обновлено в 10:15
Политика

Путин предложил вернуть украинский паспорт Саакашвили

Обновлено в 07:25
Происшествия

Пьяный пассажир задержал самолет на пять часов

Вылет самолета Мурманск — Москва был задержан на пять часов из-за пьяного пассажира, распространившего ложное сообщение о минировании воздушного судна.
Обновлено в 11:16
Музыка

В Краснодаре школьники спели на уроке музыки «Владимирский централ»

Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес

«Голосуйте за милое создание»: как агитировали за дочь Алсу

По данным «МК», рассылку с просьбой голосовать за Абрамову получили сотрудники автомобильной группы «Авилон» (там работают около 11 тысяч человек), фирмы по выращиванию шампиньонов «Агрогриб» (всего одна тысяча работников) и производителя овощей «Агро-инвест» (1,5 тысячи человек).
Обновлено в 08:54
Политика

Washington Post подсчитала, сколько раз Трамп лжет в день

Президент США Дональд Трамп на своем посту сделал более 10 тысяч ложных или вводящих в заблуждение утверждений, подсчитала газета The Washington Post.
Обновлено в 10:55
Футбол

Кейперс обслужит первый матч полуфинала ЛЧ «Барселона» – «Ливерпуль»

Бригада голландского арбитра Бьорна Кейперса обслужит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов "Барселона" – "Ливерпуль", который пройдет 1 мая на стадионе "Камп Ноу", информирует официальный сайт УЕФА.
Обновлено в 06:12
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