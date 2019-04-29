Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловалиДождь 09:51
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
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Наука
Ученые из России напечатают в космосе мясо и рыбу на биопринтере
Космонавты на МКС напечатают образцы мяса и рыбы на 3D-биопринтере, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего партнера лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions Юсефа Хесуани.
Обновлено 27 апреля в 14:28
Здоровье
Врач посоветовал пить не больше ложки алкоголя в праздники
Алкоголь перерабатывается от 3 дней до 3 недель. И промежутки должны быть такими же.
Обновлено в 08:43
Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о его гражданстве
Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
Обновлено в 09:55
Технологии
Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола
Дело дошло до того, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обещал пересмотреть систему голосования в конкурсе, чтобы подобных ситуаций не возникало.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Актера из фильма о преступниках из Неаполя ударили ножом в Неаполе
Актера украинского происхождения Артема Ткачука ударили ножом в итальянском Неаполе. Об этом сообщает газета La Stampa.
Обновлено в 08:36
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:54
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено в 06:35
Политика
Зеленский отказался говорить с журналистами «России 1» в Турции
Ведущая «России 1» Ольга Скабеева выложила на своей странице в Telegram видеозапись, на которой, по ее словам, корреспонденты канала «встретили в Турции» избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:28
Общество
В ЮГУ уволили руководителя кафедры за пост студента в соцсети
По словам студента четвертого курса кафедры журналистики Глеба Чёрного, руководителя кафедры вынудили это сделать из-за его поста, опубликованного на личной странице в социальной сети.
Обновлено в 10:02
Общество
Концертное агентство из Германии подало в суд на Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск к певице Светлане Лободе за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Передано в суд дело порносектантов, истязавших детей в Подмосковье
Шестеров до сих пор скрываются и объявлены в розыск – в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:49
Экономика
В мае пенсионерам проиндексируют пенсию
Инициатива коснётся только тех пенсионеров, которые не работают и получают меньше прожиточного минимума. Сегодня эта сумма — 8 846 рублей.
Обновлено в 10:43
Технологии
«Билайн» и «Связной» объявили о сотрудничестве
Объединённая компания «Связной | Евросеть» и оператор сотовой связи «Билайн» объявили о заключении соглашения о дальнейшем сотрудничестве.
Обновлено в 09:02
Кино
В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок
Обновлено в 07:42
Общество
В Москве запускают социальный тариф мобильной связи
Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.
Обновлено в 08:32
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Кино
99,5% от сборов: фильм «Мстители: Финал» бьёт рекорды в России
Новинка Marvel дошла до экранов после переноса на четыре дня Картина "Мстители: Финал" собрала 99,5% всех сборов и предварительных продаж в России 29 апреля, свидетельствуют данные государственной системы учёта продаж билетов в кино (ЕАИС).
Обновлено в 08:21
Общество
Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек
Обновлено в 04:27
Транспорт
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Общество
Иркутские приставы сняли видеоклип о неплательщиках
Обновлено в 08:30
Футбол
Колосков: Кокорин и Мамаев не те фигуры, чтобы устраивать показательный суд
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью RT поделился впечатлениями от судебных разбирательств по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика
Банк России решил ограничить денежные переводы за границу
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Политика
Штаб Зеленского поддержал иск о запрете выезда Порошенко за границу
В пятницу, 26 апреля окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск телеведущего Александра Дубинского о запрете выезда за границу Порошенко, главе его администрации Игорю Райнину и первому заместителю председателя фракции БПП в Верховной раде Игорю Кононенко сроком на один год после проведения парламентских и президентских выборов.
Обновлено в 08:57
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33