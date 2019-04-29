Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловалиДождь 09:51
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 15:29, Ашберн
Общество
Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола
Дело дошло до того, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обещал пересмотреть систему голосования в конкурсе, чтобы подобных ситуаций не возникало.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Футбол
Рассказов выбыл до конца сезона
Как стало известно «Чемпионату», защитник московского «Спартака» Николай Рассказов пропустит остаток нынешнего сезона из-за травмы.
Обновлено в 09:22
Футбол
Олег Кононов: «У „Спартака“ не было плана сыграть на контратаках»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мыслями после ничьей с «Рубином» (1:1) в 26-м туре чемпионата России.
Обновлено в 15:00
Авто
Концепт гиперкара от Alfa Romeo представлен в сети
Изображение концепткара LEA от Alfa Romeo прекрасно сочетает в себе ретро-стиль и современные технологии.
Обновлено в 10:27
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено в 06:35
Политика
Кремль отреагировал на заявление Зеленского о российских паспортах
В Кремле прокомментировали заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства.
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Культура
Поэты Волгин, Николаева и Шмелев выступили на открытии третьей сцены МХАТа им. Горького
Как пояснил Бояков, каждый вечер будет состоять из вступительной речи куратора, представляющего конкретного автора, выступления самого поэта, а также актеров театра, которые прочтут со сцены его стихи.
Обновлено в 14:49
Происшествия
В Москве таксист попытался изнасиловать гимнастку
Столичный таксист напал на призерку командного первенства России и абсолютную чемпионку международного турнира «Бостон Кап», гимнастку Диану Комиссарову.
Обновлено в 09:26
Общество
Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников
Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.
Обновлено в 07:48
Экономика
Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна
"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Здоровье
Зоолог рассказал, что бояться гадюк в столичных парках не стоит
Зоолог и телеведущий Тимофей Баженов заявил, что людям с хорошим иммунитетом не стоит бояться укуса гадюки, так как для них он совершенно не представляет опасности.
Обновлено в 11:51
Космос
ОАЭ оставят Россию без «Гагаринского старта»
ОАЭ пока не готовы финансировать модернизацию «Гагаринского старта» на Байконуре (Казахстан), сообщил РИА Новости источник на космодроме.
Обновлено в 06:03
Финансы
Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара
Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.
Обновлено в 04:33
Космос
В США запатентовали нереальный треугольный самолёт
ВМФ США запатентовал изменяющий материальную реальность треугольный самолет.
Обновлено в 09:58
Политика
Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено в 10:40
Кино
Финальную часть фильма «Мстители» сегодня покажут с небольшой задержкой в России
Мировая премьера фильма «Мстители: Финал» состоялась в прошлый четверг.
Обновлено вчера в 23:34
Здоровье
Ученые рассказали, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом
Ученые решили провести исследование и выяснить, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом, а когда у них возникают проблемы в постели.
Обновлено в 04:47
Гаджеты
Дисплей смартфона OnePlus 7 Pro получил высшую оценку от DisplayMate
DisplayMate’s in-depth Lab Tests of the OnePlus 7 Pro OLED Display have just been completed, earning our Highest A+ Display Rating.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Под Воронежем потушили пожар в распределительном центре сети «Магнит»
Крупный пожар в здании распределительного центра компании "Магнит" в Воронежской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:45
Общество
Гоблин раскритиковал фильм Дудя о Колыме
Обновлено в 04:31
Кино
Фанаты «Игры престолов» поражены неожиданной смертью персонажа
Многие фанаты популярного телесериала «Игра престолов» от HBO удивились неожиданной концовкой новой серии заключительного сезона, которая вышла сегодня утром по московскому времени.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Во ФСИН заявили о возврате следователями в СИЗО «еле живых» арестантов
«Бывает и так, что, например, из СИЗО следователи забирают арестованного на какие-то следственные действия, он при этом живой и здоровый, а возвращают нам его потом еле живым», — добавил замдиректора ФСИН.
Обновлено в 14:33
Общество
Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек
Обновлено в 04:27
Происшествия
Футболист сборной Чехии Шурал погиб в ДТП
Обновлено в 06:49