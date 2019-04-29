Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловалиДождь 09:51

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

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