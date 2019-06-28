Первый шаг для признания Крыма Европой сделан, заявил ПорошенкоГазета.Ru 02:30

с чего всё началось

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что возвращение Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) – это первый шаг признания Крыма территорией России. Заявление он сделал на своей странице в фейсбук. По его словам, это также шаг к "снижению секционного давления".

Первый шаг для признания Крыма Европой сделан, заявил Порошенко

Происшествия Задержан один из руководителей «Рольфа» В Москве задержан директор департамента развития компании "Рольф" Анатолий Кайро.

Происшествия В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.

Транспорт Федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка Паводок стал причиной закрытия участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области.

Политика Путин ответил на вопрос СМИ о своем преемнике Российский президент Владимир Путин заявил, что думает о своем преемнике уже порядка 20 лет.

Футбол Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 млн рублей Российский миллиардер Алишер Усманов пожертвовал тульскому Футбольному клубу «Арсенал» 600 миллионов рублей.

Происшествия Два человека стали жертвами паводка в Иркутской области Два человека погибли во время дождевого паводка в деревне Евдокимовка в Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

Общество ФАС займется блокировкой сайтов с незаконной рекламой интернет-казино По словам Никитиной, реклама казино представляет собой большую проблему, хотя она и запрещена официально.

Политика Путин: Без риска не обходится принятие ни одного решения Насколько высок был сирийский риск, когда было принято решение об операции в Сирии, спросили британские журналисты.

Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.

Кино Клуб моряков-подводников отказался от идеи показа фильма «Курск» для родственников экипажа Санкт-Петербургская общественная организация "Клуб моряков-подводников" планировала организовать просмотр фильма "Курск" Томаса Винтерберга, посвященного трагедии подводной лодки "Курск", для родственников погибших членов экипажа, рассказал ТАСС в четверг руководитель клуба Игорь Курдин.

Происшествия Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области "Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.

Общество Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг лучших российских вузов.

Армия и оружие Сенат США запретил продавать Турции истребители F-35 В документе указано «ограничение на передачу самолётов F-35». В поддержку такого решения высказались 86 сенаторов, против — восемь.

Политика Орешкин заявил об отсутствии единой позиции по ВТО на G20 Страны G20 на первом заседнии саммита в Осаке не смогли выработать консолидированную позицию по реформированию Всемирной торговой организации, сообщил глава Минэнокомразвития Максим Орешкин.

Происшествия В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24 В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».

Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.

Политика Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.

Хоккей Панарин провёл встречи с представителями «Рейнджерс» и «Флориды» Российский форвард Артемий Панарин провёл переговоры с представителями клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз».

Интернет «Яндекс» был взломан спецслужбами Запада и заражен шпионским кодом В октябре-ноябре 2018 года хакеры западных спецслужб взломали российскую поисковую систему «Яндекс» и внедрили в неё шпионскую программу Regin, сообщает 27 июня агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в разведслужбах.