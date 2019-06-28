Политика
Первый шаг для признания Крыма Европой сделан, заявил ПорошенкоГазета.Ru 02:30
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что возвращение Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) – это первый шаг признания Крыма территорией России. Заявление он сделал на своей странице в фейсбук. По его словам, это также шаг к "снижению секционного давления".
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с чего всё началось
— Возвращение РФ в ПАСЕ — первый шаг для того, чтобы россияне начали добиваться признания незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса, — написал он.Life.ruвчера в 23:58
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Порошенко: Возвращение России в ПАСЕ – это первый шаг для признания Крыма частью РФ в Европе
Комсомольская правдавчера в 23:51
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