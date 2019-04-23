Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к властиВести.Ru 02:36
Документ определяет порядок ограничения доступа к информации, выражающейся в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство, неуважение к обществу, государству, власти, государственным символам и Конституции. Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей.
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