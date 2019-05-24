Общество
Первый российский круизный лайнер спустили на воду в АстраханиГазета.Ru 11:10
Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спустили на воду, об этом сообщает РИА "Новости"РИА Новости со ссылкой на ОСК. Судно строилось на заводе в "Лотос", расположенном в городе Астрахань.
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Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Взрыв произошел в центре Лиона, есть пострадавшие
Как отмечается, взрыв произошел на пешеходной улице в центре города на углу улицы Виктора Гюго и улицы Сала, недалеко от площади Белькур, во втором округе Лиона.
Обновлено в 12:30
Авто
Названы самые устойчивые и чувствительные к коррозии автомобили
Обновлено в 12:32
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Пензенской области взят под домашний арест
«Следствие выходило с ходатайством о заключении Стрючкова под стражу, но суд принял решении об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», - рассказала ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Обновлено в 12:35
Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Политика
Путин посоветовал патриарху Кириллу разгрузить свой рабочий график
"Хочу поздравить вас с праздником, с Днем тезоименитства, поблагодарить за совместную работу по укреплению страны и, само собой, за ваш вклад в укрепление Русской православной церкви, а, значит, в укрепление всей нашей страны, всей России", - сказал Путин на встрече с патриархом.
Обновлено в 07:41
Политика
«Баба с воза — кобыле легче»: Ляшко одобрил выход Мосийчука из «Радикальной партии»
Украинский нацист, теперь экс-депутат «Радикальной партии» Украины Мосийчук вышел из партии Ляшко.
Обновлено в 12:59
Космос
Теорию относительности Эйнштейна проверят на орбите Земли
Европейское космическое агентство (ЕКА) собирается в следующем году доставить на борт Международной космической станции (МКС) самые точные часы для изучения общей теории относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
США дополнительно отправят около 1500 военных на Ближний Восток
Дональд Трамп объявил, что США дополнительно отправят около полутора тысяч военнослужащих на Ближний Восток.
Обновлено в 12:43
Общество
Племянница Скрипаля рассказала о звонке дяди
Обновлено в 07:54
Общество
Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах
На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосприроду.
Обновлено в 01:48
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Рэпер Потап и певица Настя Каменских поженились.
Обновлено вчера в 04:38
Авто
Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon
Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».
Обновлено в 10:32
Авто
Audi представит 7 версий текущих кроссоверов в этом году
Еще о двух версиях упомянуто не было, но мы прекрасно помним, что на карте выпуска автопроизводителя, представленной не так давно на одном из совещаний в Испании значится Audi RS Q3, который планируется представить ближе к концу нынешнего года.
Обновлено вчера в 08:48
Политика
ЛНР передала Киеву 60 заключенных
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) передали Киеву 60 заключенных, осужденных до начала конфликта в Донбассе.
Обновлено в 12:02
Политика
Телеведущий Соловьев пригрозил тюрьмой тормозящим паспортизацию чиновникам Донбасса
Российский телеведущий Владимир Соловьев в ходе передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» раскритиковал чиновников, которые отвечают за процесс паспортизации жителей ДНР и ЛНР.
Обновлено в 11:33
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Обновлено в 07:21
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 03:29
Политика
Виктор Медведчук выходит из переговоров по Донбассу
Ранее глава администрации украинского президента Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери
Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор
Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Футбол
«Чайка» получила право выступать в ФНЛ
За тур до финиша первое место и право выступать в следующем сезоне в Олимп-ФНЛ завоевала "Чайка" из села Песчанокопское Ростовской области.
Обновлено в 12:43
Спорт
Чемпион мира по Dota 2 оскорбил русских игроков
Про-геймер оскорбил своего русского напарника по игре из-за аегиса (предмет, выпадающий после смерти Рошана).
Обновлено в 05:37
Космос
Астрономы выяснили природу плазменных «сосисок» на Солнце
Обновлено в 13:12
Политика
Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Reuters.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Появилось видео боя спецназа с террористами в Дагестане
Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) опубликовал видео скоротечного боя, во время которого были нейтрализованы боевики в Кизилюртовском районе Дагестана.
Обновлено в 05:20
Культура
Канделаки снимает сериал о порноактерах для Amediateka
Обновлено в 10:29