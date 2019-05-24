Первый российский круизный лайнер спустили на воду в АстраханиГазета.Ru 11:10

Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спустили на воду, об этом сообщает РИА "Новости"РИА Новости со ссылкой на ОСК. Судно строилось на заводе в "Лотос", расположенном в городе Астрахань.

Первый российский круизный лайнер спустили на воду в Астрахани

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