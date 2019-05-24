Общество

Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на водуРБК 11:01

На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
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Лайнер «Петр Великий» планируют передать заказчику летом 2020 года

ТАСС13:46

Круизный лайнер «Пётр Великий» спустили на воду в Астраханской области

ГТРК Лотос08:09

Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду

РБК11:01

В Астрахани спустили на воду круизный лайнер

Астрахань 2408:21

Первый в России туристический лайнер «Петр Великий» спустили на воду

Российская газета07:40

Эксклюзивные кадры спуска на воду круизного лайнера, который в Астрахани заложил Путин

Пункт А08:10

Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду

РИА Новости12:07
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Политика

Виктор Медведчук выходит из переговоров по Донбассу

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Первый контакт: в игре Arma 3 появятся пришельцы

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Руководство «Ньюкасла» предложит 29,5 млн евро за 28-летнего правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса, утверждают в The Mirror.
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Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено вчера в 10:12
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Глава Генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым ещё до 2014 года

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