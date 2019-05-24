Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на водуРБК 11:01
На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
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Спорт
Роман Дворянкин о решении Solo: «Уважаю его за то, что он сказал об этом вслух»
Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин рассказал о своем отношении к высказыванию капитана Virtus.pro Алексея Solo Березина относительно возможного пропуска EPICENTER Major 2019.
Обновлено в 12:30
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Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Обновлено в 07:21
Политика
Зеленский встретился с представителями контактной группы по Донбассу
На встрече обсуждались вопросы пропавших без вести и заложников Владимир Зеленский провел встречу с представителями Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, а также с руководством СБУ и представителями объединенного центра, в ходе которой обсуждались вопросы пропавших без вести и заложников.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Политика
Против назначения Богдана главой администрации Зеленского подали иск
Общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила в пятницу, что подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.
Обновлено в 14:00
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Во французском Лионе произошёл взрыв
На пешеходной улице французского Лиона произошёл взрыв. По данным властей, пострадали восемь человек.
Обновлено в 13:39
Авто
Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon
Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».
Обновлено в 10:32
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Организаторы «Евровидения» пересчитали финальные итоги конкурса
Обновлено 22 мая в 20:29
Шоу-бизнес
Лобода впервые показала фото дочери от солиста Rammstein
Певица Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду, родившуюся, предположительно от фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Обновлено в 09:55
Происшествия
«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом
Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
Обновлено в 11:48
Общество
Власти Петербурга опровергли информацию о закрытии социального кафе
В СМИ в пятницу распространилась информация о том, что социальное кафе "Добродомик" якобы закрыто из-за проверки сотрудниками местной администрации.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери
Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Общество
Сколько в среднем обойдется родителям платье для выпускного
Как передает РИА «Новости», ссылаясь на сервис, в среднем за выпускное платье придется отдать почти четыре тысячи рублей.
Обновлено в 06:24
Гаджеты
Huawei больше не сможет выпускать смартфоны с microSD
По правилам, Huawei теперь не имеет права выпускать устройства с microSD.
Обновлено в 12:21
Хоккей
Бочаров подписал контракт с московским «Динамо» на два года
Голкипер московского "Динамо" Иван Бочаров заключил односторонний контракт с хоккейным клубом на два года, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
Обновлено в 13:14
Гаджеты
Компания Huawei анонсировала новый планшет-ноутбук
Компания Huawei анонсировала новый планшет-ноутбук Компания Huawei представила инновационный планшет с клавиатурой "2 в 1".
Обновлено вчера в 14:17
Политика
Партия Порошенко сменит название
21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59
Кино
Появился первый трейлер нового «Терминатора»
Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Украинский патриарх-раскольник Филарет раскритиковал томос
Главные действующие лица: сам почетный патриарх-раскольник Филарет, который хочет теперь все вернуть назад, предстоятель новой украинской церкви митрополит Епифаний, который фактически взял управление этой структурой в свои руки, и Вселенский патриарх в Константинополе Варфоломей, который получил новый скандал в Киеве и пока никак не реагирует.
Обновлено в 12:55
Общество
Дочь Алсу не пришла на повторный финал «Голос. Дети»
В суперфинале, прошедшем 26 апреля, Абрамова набрала 56,5 процентов голосов зрителей. Второе место занял участник Ержан Максим.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
Трамп заявил об отправке на Ближний Восток 1,5 тыс. военных
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты отправят на Ближний Восток 1,5 тыс. военных, передает агентство Reuters.
Обновлено в 12:39
Наука
Под Мальдивами нашли древний океан Ледниковой эпохи
«Карманы» морской воды Ледниковой эпохи сохранились в скальных образованиях в центре Индийского океана, сообщает Phys.org.
Обновлено в 09:17
Экономика
МВФ рекомендовал России инвестировать резервы в бумаги западных стран
Международный валютный фонд (МВФ) порекомендовал российскому Минфину продолжать инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) «в качественные иностранные активы» и после того, как объем фонда достигнет уровня 7% ВВП.
Обновлено в 12:52
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами
Обновлено в 06:28
Футбол
Григорий Иванов: «Выступаю за расширение РПЛ»
Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью "СЭ" заявил, что выступает за расширение премьер-лиги.
Обновлено в 13:48