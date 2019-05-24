Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на водуРБК 11:01

На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду

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