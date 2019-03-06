Космос
Первый российский частный космодром построят в Нижегородской областиiReactor 05:52
Накануне в региональном правительстве заявили, что было достигнуто соглашение, которое предусматривает строительство первого российского частного космодрома. Оно уже было завизировано со стороны представителей Нижегородской области и юридическим лицом «Космокурс».
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«Другие регионы не рассматриваем». В Нижегородской области построят первый частный космодром
Нижний Новгород on-line05:11
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил ПСЖ и вышел в четвертьфинал ЛЧ
Футболисты «Манчестер Юнайтед» сумели на выезде обыграть ПСЖ с необходимой разницей голов, которая позволила им стать четвертьфиналистами Лиги Чемпионов УЕФА.
Обновлено в 17:00
Политика
В МИД подтвердили задержание граждан США в Новороссийске
В департаменте информации и печати МИД России подтвердили РИА Новости информацию о задержании американских граждан в Новороссийске.
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Экономика
МТС подписала соглашение с властями США по деятельности в Узбекистане
Российский мобильный оператор МТС заключил соглашение с комиссией по ценным бумагам и биржам США и американским минюстом относительно расследования по бывшей дочерней компании оператора в Узбекистане, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 18:15
Происшествия
«Алмазный» миллиардер умер во время интимной пластики в Париже
Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер в Париже во время интимной пластики, сообщила газета Sudinfo.be.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Один человек погиб и четыре пострадали в результате ДТП в Подмосковье
Один человек погиб и ещё четверо получили травмы в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Подмосковье.
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Политика
Медведев посоветовал американскому «клерку» учить азы дипломатии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из Люксембурга Ксавье Беттелем раскритиковал представителя США, который давал «советы» по отношениям Москвы и Люксембурга.
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Политика
Эрдоган допустил покупку у России С-500
Обновлено в 15:39
Общество
В Совфеде оценили слова владимирской чиновницы о питании школьников
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с m24 прокомментировал слова директора Департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой об ответственности родителей за организацию питания школьников.
Обновлено в 11:36
Путешествия
В Австралии перепутали закат с рассветом
В Австралии журналисты нашли ошибку в приглашающей туристов в страну рекламе.
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Политика
Володин остановил выступление Орешкина в Думе
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил его перенести, так как, по мнению спикера, глава ведомства не смог рассказать депутатам о прогнозе развития российской экономики.
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Армия и оружие
Постпред Британии в ООН раскритиковала российскую науку
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что российская наука "отсталая", передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:42
Происшествия
После массовой драки со стрельбой в Москве задержаны 10 человек
На юго-востоке Москвы возле станции метро "Рязанский проспект" около 30 человек устроили массовую драку 5 марта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 14:37
Экономика
Валерий Лимаренко в 2017 году заработал более 110 миллионов рублей
На сайте правительства Сахалинской области опубликованы сведения о доходах и имуществе временно исполняющего обязанности руководителя островного региона Валерия Лимаренко за 2017 год.
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Происшествия
Дочь экс-президента Узбекистана перевели в колонию
Гульнару Каримову - дочь первого президента Узбекистана - перевели в колонию общего режима из-за нарушений условий отбывания наказания.
Обновлено в 02:11
Политика
Лавров назвал условие размещения российских ракет в любом регионе мира
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о праве России ответить зеркально на размещение американской стороной ракет, нарушающих Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в той или иной части мира.
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В университете Глазго нашли бомбу
Уточняется, что полиция связывает данное происшествие с аналогичными инцидентами в Лондоне, где взрывные устройства были найдены рядом с двумя аэропортами и на вокзале.
Обновлено в 16:14
Армия и оружие
В Индии опровергли сообщения о сбитом Пакистаном Су-30
"Ложное утверждение Пакистана о сбитом Су-30, по-видимому, преследует цель скрыть потерю собственного самолета", — отмечается в заявлении индийских ВВС.
Обновлено в 11:00
Политика
Минфин США отложил санкции против группы «ГАЗ» сразу на четыре месяца
Американские власти отвели еще четыре месяца на финализацию переговоров, целью которых является вывод из-под санкций группы "ГАЗ" Олега Дерипаски.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»
Обновлено в 13:48
Политика
Юрию Тимошенко предлагали $187 тыс. за отказ от участия в выборах
"Генпрокуратура совместно с ГБР (Государственным бюро расследований) и СБУ (Службой безопасности Украины) задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн гривен (примерно $187 тыс.) кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться", - написал Луценко в Facebook.
Обновлено в 14:27
Происшествия
ЕСПЧ присудил €5 тыс. экс-губернатору Сахалинской области Хорошавину
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию в размере €5,1 тыс. экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину.
Обновлено в 05:08
Политика
Северная Корея восстанавливает ракетный полигон
Пхеньян начал восстановительные работы на стартовой площадке испытательного ракетного полигона Сохэ.
Обновлено в 03:17
Политика
Сенатор от штата Аризона, республиканка Марта Максалли рассказала об изнасиловании во время военной службы
Марта Максалли служила в военной авиации с 1988 по 2010 год.
Обновлено в 17:08
Музыка
Умер первый бас-гитарист группы Queen
Скончался первый бас-гитарист легендарной британской группы Queen Майк Гроуз.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» впервые вошел в Ла-Манш
«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота (СФ) в составе фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», многофункционального судна материально-технического обеспечения «Эльбрус», спасательного буксира «Николай Чикер» и среднего морского танкера «Кама» приступил к проходу пролива Ла-Манш», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Обновлено вчера в 11:37
Армия и оружие
Пентагон собрался купить у Израиля системы ПВО «Железный купол»
Американский журнал Foreign Policy утверждает, что Пентагон обратился к Конгрессу США с просьбой выделить финансовые средства на приобретение у Израиля нескольких систем ПВО «Железный купол».
Обновлено в 17:50
Политика
США отозвали визы у 77 связанных с Мадуро граждан Венесуэлы
Соединенные Штаты отозвали разрешение на въезд для 77 граждан Венесуэлы. Об этом в среду сообщил вице-президент США Майк Пенс.
Обновлено в 15:15
Спорт
Гуменник идет четвертым после короткой программы на юниорском ЧМ
Российский фигурист Петр Гуменник занимает четвертое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира в Загребе.
Обновлено в 12:10
Авто
Минпромторг расширил список машин, облагаемых налогом на роскошь
Обновлено в 10:30