Первый тестовый рейс приземлился в воскресенье в новом аэропорту Саратова - Гагарине, передает корреспондент ТАСС.

Первый рейс приземлился в новом аэропорту Саратова

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