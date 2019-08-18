Транспорт
Первый рейс приземлился в новом аэропорту СаратоваТАСС 04:29
Первый тестовый рейс приземлился в воскресенье в новом аэропорту Саратова - Гагарине, передает корреспондент ТАСС.
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Общество
Минздрав предлагает штрафовать за перекуры
Минздрав рекомендовал работодателям ввести штрафы за перекуры, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка
Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.
Обновлено в 04:56
Путешествия
Перечислены курорты, где россияне чаще всего заводят романы
Сильному полу чаще везло на романы на азиатских курортах: 15 процентов респондентов ответили, что у них были отношения в Таиланде.
Обновлено 15 августа в 22:14
Музыка
Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»
Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Общество
Россиян хотят информировать о запрете выезда из-за долгов по СМС
Уведомления о запрете выезда могут также приходить организациям и индивидуальным предпринимателям по электронной почте, указанной в Едином госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
Обновлено в 06:36
Происшествия
Украинские пограничники обстреляли едва не сбивший их внедорожник
Сотрудники госпогранслужбы Украины открыли огонь по внедорожнику, водитель которого направил машину на пограничников после требования остановиться.
Обновлено в 06:21
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Политика
Германия собирается депортировать беженцев за отпуск на родине
Германия собирается лишать статуса беженца тех иностранцев, которые регулярно посещают родные страны.
Обновлено в 03:53
Политика
Американский суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, ранее освобожденного властями Гибралтара.
Обновлено 16 августа в 20:45
Наука
Популярный продукт оказался опасным для здоровья
По словам ученых, всего треть чайной ложки молотых семян может быть опасной для здоровья младенца.
Обновлено в 05:50
Общество
Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметок
Спасатели откачивают воду с затопленных после ливня улиц в Сочи, опасно поднялась вода в четырех реках, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Две тысячи человек эвакуированы на Канарах из-за лесного пожара
Обновлено вчера в 21:37
Футбол
Переход Коноплянки в «Бешикташ» может сорваться
Трансфер полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянки в "Бешикташ" находится под угрозой срыва.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
National Interest оценил развитие российского флота
В качестве примера кораблей, определяющих новый облик российского флота, издание упоминает модернизированный малый ракетный корабль "Смерч", на вооружении которого стоят 30- и 76-миллиметровые артустановки, батареи небольших ракет класса "земля-воздух" и противокорабельные ракеты "Уран".
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
Экс-депутат Рады опубликовал информацию о преступлениях ВСУ в Донбассе
Обновлено в 06:12
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось до 22
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом в Перми пострадали 16 человек и один погиб.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
Второй пилот аварийно севшего в кукурузном поле А321 госпитализирован
Второй пилот самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, Георгий Мурзин попал в больницу.
Обновлено 16 августа в 05:11
Авто
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".
Обновлено 16 августа в 22:45
Происшествия
На АЭС в Свердловской области отключился энергоблок
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от семьи
Старший сын Валерии, 24-летний Артемий Шульгин недавно тайно женился. Избранницей молодого человека стала девушка по имени Наталья.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Полицейский погиб в ДТП на юго-западе Москвы
Обновлено в 05:45
Общество
Уникальный древний саркофаг обнаружили в Крыму
Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи.
Обновлено вчера в 15:36
Экономика
В Узбекистане планируют создать фонд развития каракулеводства
В качестве одной из мер предлагается создать фонд развития каракулеводства, который будет оказывать финансовую поддержку племенной селекционной деятельности.
Обновлено вчера в 07:09
Гаджеты
В MediaMarkt замечены чехлы для iPhone XR 2019
Один из пользователей ресурса Reddit обнаружил в магазине MediaMarkt, что в Германии, чехлы для iPhone XR 2019.
Обновлено в 04:50
Общество
В Биробиджане ввели режим ЧС из-за паводка
Власти Еврейской автономной области ввели режим ЧС в Биробиджане из-за осложненной паводковой обстановки после выпавших накануне осадков, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в правительстве региона.
Обновлено в 04:29
Авто
Легендарная «Волга» может вернуться на конвейер
Примерно полтора года назад глава совета директоров компании «Русские машины» Зигфрид Вольф сообщил, что «ГАЗ» может возродить выпуск легендарной «Волги».
Обновлено в 04:52
Общество
Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Экономика
В России могут компенсировать затраты иностранцев за съемки кино
На реализацию программы планируется выделить 70 млн рублей до конца 2019 года, рассказал президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.
Обновлено в 05:21