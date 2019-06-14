Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставкуАлтайская правда вчера в 07:20

Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов.

Как пишут "Ведомости", ключевая ставка в России не понижалась больше года, поэтому событие было вполне ожидаемым. Снижение составило 0,25 п.п. О том, что Центробанку пришло время понизить ключевую ставку говорила и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на Петербургском экономическом форуме.

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

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