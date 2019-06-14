Центробанк снизил ключевую ставкуТВ Центр вчера в 06:42

Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов.

Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5%. Это произошло впервые с марта прошлого года. При этом Банк России допустил возможность дальнейшего снижения ставки на одном из ближайших заседаний, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Происшествия Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.

Авто Важная новость про Renault Arkana: дисковые тормоза будут! В мае в онлайн-шоуруме были выставлены сто автомобилей Renault Arkana в топовой версии Edition One, которые раскупили всего за три часа с момента старта продаж.

Армия и оружие Новые корпуса военного института открыли в Ленобласти В Ленобласти состоялось открытие новых и модернизированных учебных корпусов автодрома Военного института Военной академии МТО им. А.В. Хрулева.

Политика Британию призвали объяснить переориентирование спецназа на Россию Посольство России в Великобритании призвало британские МИД и Минобороны публично разъяснить публикации СМИ о переориентировании спецназа на Россию.

Происшествия В полиции Берлина рассказали, как шестеро чеченцев уложили 20 арабов Для примера полицейский привел случай, когда шестеро чеченцев уложили на землю 20 представителей арабского преступного клана.

Религия Православные отмечают Троицкую родительскую субботу Православные христиане поминают усопших в Троицкую родительскую субботу, сообщает РИА Новости.

Энергетика В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.

Политика Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17 Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.

Музыка Алсу стала народной артисткой Башкирии Врио главы Башкирии Радий Хабиров наградил троих артистов – певицу Алсу, солиста группы «Пицца» Сергея Приказчикова и основателя группы «Аргымак» Рината Рамазанова.

Политика Путин назвал последствия выхода США из СВПД Президент России Владимир Путин заявил, что выход США из ядерной сделки с Ираном дестабилизирует обстановку в регионе.

Шоу-бизнес Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.

Политика Медведчук предостерег Зеленского от превращения в Порошенко По мнению Медведчука, вопреки оптимистичным ожиданиям украинцев в связи со сменой президента в результате победы Владимира Зеленского на выборах над прошлым президентом Петром Порошенко, пока ничего в лучшую сторону в стране не меняется.

Политика Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.

Авто Mercedes-Benz выпустит юбилейное издание G-Class Mercedes-Benz G-Class празднует 40 лет с начала появления первого внедорожника, а также 20 лет с момента появления первого G55 AMG.