Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставкуАлтайская правда вчера в 07:20
Как пишут "Ведомости", ключевая ставка в России не понижалась больше года, поэтому событие было вполне ожидаемым. Снижение составило 0,25 п.п. О том, что Центробанку пришло время понизить ключевую ставку говорила и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на Петербургском экономическом форуме.
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Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов.
— Эльвира Набиуллина, российский политикПРАЙМ вчера в 08:31
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