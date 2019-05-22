Политика

Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНРИзвестия вчера в 22:35

Первый приговор одному из причастных к убийству командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви) вынесли в Донецкой народной республике (ДНР). Как сообщило Министерство государственной безопасности (МГБ) республики, речь идет о жителе ДНР Дмитрии Батраке.
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Причастный к убийству «Гиви» украинский шпион получил 12 лет тюрьмы в ДНР

ФАНвчера в 11:12

В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви

ТАССвчера в 12:43

Соучастник убийства Гиви в ДНР приговорен к 12 годам

Московский Комсомолецвчера в 12:02

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Взгляд.рувчера в 11:12

Суд ДНР вынес приговор по делу Гиви

Газета.Ruвчера в 15:13

Жителю ДНР, причастному к покушению на Гиви, дали 12 лет за шпионаж

Интерфаксвчера в 10:50

Жителя ДНР приговорили к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу СБУ

РИА Новостивчера в 10:43
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 03:48, Ашберн
Происшествия

После ДТП туристического автобуса в Италии задержан водитель

В Италии после ДТП следователи задержали водителя туристического автобуса. Теперь решается вопрос о его аресте, сообщает ТАСС.
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Экономика

Apple в девятый раз возглавил рейтинг самых дорогих брендов Forbes

Apple уже девятый раз подряд возглавляет ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

Восемь украинских военных попали в плен к противнику в Донбассе

Обновлено вчера в 06:31
Авто

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АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
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Политика

Петиция за отставку Зеленского стремительно набирает голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского опубликована на официальном сайте.
Обновлено в 03:12
Общество

Жители Екатеринбурга высказались против строительства храма в сквере

Обновлено вчера в 10:58
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы

Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
Обновлено в 00:39
Наука

Ученые выяснили, что усы препятствуют появлению рака

Обновлено в 02:39
Технологии

Ford представил робота-разносчика для беспилотной службы доставки

Американская компания «Ford Motor» заключила соглашение со стартап-компанией «Agility Robotics», в рамках которого были спроектированы и изготовлены первые прототипы беспилотных роботов, которые будут использоваться службами доставки товаров населению, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 16:27
Экономика

Центробанк запретит банкноты «банка приколов»

Центробанк вернулся к идее наказания за производство банкнот и монет, которые имеют сходство с билетами ЦБ, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:20
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Общество

Владелец косаток из бухты Средняя отказался их выпускать

Алексей Решетов — гендиректор компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи в бухте Средняя в Приморье, не намерен добровольно выпускать их на волю.
Обновлено в 01:21
Экономика

Количество ипотечных кредитов в РФ в апреле снизилось на 21%

Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в апреле, снизилось в годовом выражении на 21%, денежные объемы кредитования снизились на 12%.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Общество

Жители домов на Мичуринском проспекте разбили клумбу с надписью «Собянин, уйди!»

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Гаджеты

Caviar представила версию Samsung Galaxy Fold в стиле «Игры престолов»

Обновлено вчера в 16:04
Общество

Участник протестов в Екатеринбурге пожаловался в ЕСПЧ

Обновлено в 01:45
Общество

В России 84% граждан оказались не против «зарплатного рабства»

В России около 84% граждан признались, что не против «зарплатного рабства» и обычно не интересуются условиями сотрудничества с другими банками.
Обновлено в 01:19
Политика

Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта

Обновлено вчера в 14:08
Политика

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что США возобновили закупки нефти у Венесуэлы.
Обновлено вчера в 20:10
Политика

Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом

Обновлено вчера в 22:05
Общество

В России под угрозой исчезновения находятся шесть видов животных

Обновлено в 00:11
Экономика

«Ъ»: ФАС раскритиковала проект создания единого оператора 5G

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ считает, что создание единого оператора сети 5G в России грозит монополизацией рынка, а также приведет к стагнации развития отрасли в целом.
Обновлено в 02:07
Экономика

«Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий

До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.
Обновлено в 02:06
Спорт

Медведева заявила о желании начать заниматься йогой

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила своим подписчикам о том, что хочет начать заниматься йогой.
Обновлено в 02:59
Экономика

Центробанк разрешил АвтоВАЗу не раскрывать информацию

Центробанк освободил АвтоВАЗ от необходимости раскрывать информацию. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
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Космос

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Происшествия

Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.
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Авто

Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»

В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
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Эксперты Euro NCAP проверили безопасность пяти новинок для России

Европейская организация Euro NCAP провела краш-тесты 7 новых моделей, 5 из которых уже доступны или в ближайшее время появятся на российском рынке.
Обновлено вчера в 06:45
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Михаил Сергеевич Толстых
Военачальник непризнанной Донецкой Народной Республики. Герой Донецкой Народной Республики, полковник армии ДНР. Получил известность в ходе боёв за Иловайск. Командир батальона «Сомали».
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