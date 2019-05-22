Политика
Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНРИзвестия вчера в 22:35
Первый приговор одному из причастных к убийству командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви) вынесли в Донецкой народной республике (ДНР). Как сообщило Министерство государственной безопасности (МГБ) республики, речь идет о жителе ДНР Дмитрии Батраке.
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Экономика
Сбербанк стал владельцем крупнейшего независимого НПЗ в России
Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ — проблемного заемщика банка.
Обновлено вчера в 12:43
Энергетика
В России независимые АЗС предупредили о росте цен на бензин
В России независимые автозаправочные станции предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о возможном резком росте цен на бензин.
Обновлено вчера в 18:31
Экономика
В России на развитие квантовых технологий направят 43 млрд рублей
Российский квантовый центр (РКЦ) и НИТУ МИСиС совместно с экспертами разработали проект "дорожной карты" развития квантовых технологий.
Обновлено в 00:20
Гаджеты
Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров
Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании.
Обновлено вчера в 07:35
Общество
Гороскоп на 23 мая: Козерогов одолеет ревность, а Стрельцы посчитают деньги в чужих карманах
Если не желаете, чтобы ревность поселилась в вашей душе надолго, постарайтесь как-нибудь урезонить свою подозрительность.
Обновлено вчера в 12:57
Авто
Названа цена нового российского электромобиля Zetta
Российский электромобиль Zetta появится в продаже в декабре этого года. Такое заявление сделал гендиректор компании Zetta Денис Щуровский.
Обновлено 21 мая в 20:01
Музыка
Лазарев прокомментировал пересчет голосов на Евровидении
Представляющий Россию на Евровидении-2019 певец Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов в финале конкурса.
Обновлено вчера в 19:38
Экономика
Назван срок введения системы быстрых платежей для покупки акций
Система мгновенного пополнения брокерского счета через Систему быстрых платежей (СБП) заработает в тестовом режиме осенью 2019 года.
Обновлено вчера в 09:42
Политика
В НАТО снова призвали Россию покинуть Крым
НАТО не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено вчера в 22:37
Общество
Почти половина россиян выступили за равные права для геев
За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Политика
Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины
Адвокат бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили сообщил, что направил в администрацию украинского президента Владимира Зеленского письмо своего клиента с просьбой вернуть ему гражданство этой страны.
Обновлено вчера в 13:44
Экономика
Госдума в первом чтении приняла законопроект о судьбе недостроев
В первом чтении принят законопроект, цель, которого - защита участников долевого строительства.
Обновлено вчера в 10:18
Политика
В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР
Американская компания Bradford Exchange отчеканила монету, посвященную 75-летней годовщине победы союзников во Второй мировой войне.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел
Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 15:27
Армия и оружие
Командование ДНР подтвердило захват в плен украинских диверсантов
Обновлено вчера в 07:16
Авто
В России отзывают более 14,5 тыс. внедорожников Ford Explorer
Российский представитель американской компании Ford ("Форд Соллерс Холдинг") отзывает 14 тысяч 576 проданных на территории страны автомобилей марки Ford Explorer.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
На Урале пятеро подростков пострадали из-за взрыва газа в гараже
Пятеро несовершеннолетних жителей поселка Малышева пострадали сегодня в результате взрыва газового баллона.
Обновлено вчера в 15:24
Политика
МИД КНР: Китай не приемлет неравноправного торгового соглашения с США
Пекин считает неприемлемым заключения сделки с Вашингтоном по торговым вопросам, если она будет предложена на неравноправных условиях.
Обновлено в 00:32
Общество
В США разрешили пускать умерших людей на удобрения
Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено вчера в 07:29
Гаджеты
Браузер Tor появился на Android
Первая альфа-версия браузера появилась еще в сентябре прошлого года, и наконец Tor Project объявил о том, что в Google Play появилась первая стабильная версия браузера 8.5.
Обновлено вчера в 14:58
Игры
Лаунчер GOG объединит в себе библиотеки из других магазинов
Магазин GOG Galaxy получит крупное обновление и сможет объединить библиотеки разных площадок – Steam, Epic Games Store, Origin и других.
Обновлено вчера в 12:59
Армия и оружие
В Сирии беспилотник боевиков атаковал электростанцию в провинции Хама
Боевики радикальных группировок сильно повредили электростанцию в провинции Хама, атаковав её с беспилотного летательного аппарата, сообщает 22 мая государственное телевидение Сирии.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
В Иркутске рабочие устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Иркутской области, в среду, 22 мая, группа корейских рабочих, строящих детский сад в микрорайоне Первомайском областного центра, забрались на крыше недостроенного здания, и потребовали выплаты заработной платы.
Обновлено вчера в 10:27
Хоккей
Звездная полоса: «Красной машине» предстоит битва с американцами
Германия же встретится с Чехией.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе
На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто. Сведений о пострадавших пока нет.
Обновлено вчера в 12:20
Общество
Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в 2018 году
Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в России в 2018 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 20:30
Армия и оружие
Индия успешно запустила на орбиту новейший разведывательный спутник
Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила об успешном запуске ракеты-носителя PSLV-C46 с новейшим разведывательным спутником RISAT-2B.
Обновлено вчера в 01:55
Технологии
Сбербанк тестирует переводы людям без карты и банковского счета
Сбербанк начал тестировать сервис, который позволяет отправить деньги людям без карты и банковского счета.
Обновлено вчера в 10:15
Гаджеты
Windows 10 May 2019 Update стала доступна для установки
В новой версии внесли большое количество дополнении, но обычные пользователи операционной системы в первую очередь заметят новую светлую тему Windows 10, изменения в Проводнике и уведомлениях.
Обновлено 21 мая в 17:11