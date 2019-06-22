Первый президент Украины раскритиковал Зеленского и его командуТАСС 05:01

с чего всё началось

Ранее неоднократно были случаи, когда представители команды Зеленского высказывали позицию, которую СМИ и общественность автоматически воспринимали как мнение главы государства.

Первый президент Украины раскритиковал Зеленского и его команду

Политика Кремль назвал условия возобновления полетов в Грузию Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости нормализации обстановки в Грузии для снятия запрета на авиасообщение.

Происшествия Глава СКР взял на контроль дело об избиении полицейскими журналиста Позднее стало известно, что в этом же ОВД избили Михеенко. Было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Политика Зюганов анонсировал всероссийскую акцию протеста Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил в субботу на VIII пленуме партии, что политическая сила намерена вывести своих сторонников на Всероссийскую акцию протеста.

Спорт Валуев заявил о смертельной опухоли мозга У бывшего чемпиона мира по боксу была диагностирована опухоль головного мозга.

Политика Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля Президент РФ Владимир Путин в 78-ю годовщину нападения гитлеровских войск на СССР почтил память павших в Великой Отечественной войне советских воинов, возложив венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.

Армия и оружие США предрекли победу в случае одновременной войны с Россией и Китаем «США могут вести и выиграть две крупные войны одновременно или, по крайней мере, приблизиться к победе, чтобы ни Россия, ни Китай не увидели в этой игре больших надежд», — сообщил автор издания.

Шоу-бизнес Стало известно о состоянии госпитализированной Федосеевой-Шукшиной Жена продюсера Бари Алибасова — актриса Лидия Федосеева-Шукшина — на фоне бронхиальной астмы почувствовала приступ удушья и вызвала «скорую», рассказал PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

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