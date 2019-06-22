Политика

Первый президент Украины раскритиковал Зеленского и его командуТАСС 05:01

Ранее неоднократно были случаи, когда представители команды Зеленского высказывали позицию, которую СМИ и общественность автоматически воспринимали как мнение главы государства.
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с чего всё началось
Бывший президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала NewsOne
 раскритиковал команду нынешнего главы государства Владимира Зеленского за то, что ее представители высказывают различные позиции.
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Леонид Кравчук
Политик
Советский и украинский партийный, государственный и политический деятель, первый Президент Украины. Народный депутат Верховной рады Украины I-IV созывов.
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