Политика

Первый президент Украины раскритиковал Зеленского и его командуТАСС 05:01

Ранее неоднократно были случаи, когда представители команды Зеленского высказывали позицию, которую СМИ и общественность автоматически воспринимали как мнение главы государства.
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Бывший президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала NewsOne
 раскритиковал команду нынешнего главы государства Владимира Зеленского за то, что ее представители высказывают различные позиции.
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Кравчук раскритиковал команду Зеленского за противоречивые высказывания

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