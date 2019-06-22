Первый президент Украины раскритиковал Зеленского и его командуТАСС 05:01

с чего всё началось

Ранее неоднократно были случаи, когда представители команды Зеленского высказывали позицию, которую СМИ и общественность автоматически воспринимали как мнение главы государства.

Первый президент Украины раскритиковал Зеленского и его команду

Футбол «Рома» хочет обменять Пасторе на Гамшика Итальянская «Рома» хочет усилить состав словацким полузащитником Мареком Гамшиком, сообщает La Repubblica.

Происшествия В Канаде слон напал на смотрителя зоопарка Слон напал на смотрителя зоопарка близ канадского города Кэмбридж в провинции Онтарио, сообщает телеканал CTV.

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Единоборства Команда Малиньяджи попыталась вырвать у Лобова флаги России и Ирландии Главные участники шоу, экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи и экс-боец UFC Артём Лобов, невзирая на обоюдную неприязнь, сумели сдержать эмоции и провели дуэль взглядов относительно спокойно.

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Происшествия Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.

Общество Шнуров переделал арку дома 18 века под гараж, пишут СМИ Музыкант Сергей Шнуров переделал лишился гаража, который оборудовал в арке дома 18 века у Летнего сада, пишет 78.ru.

Политика В Тбилиси возмутились приостановкой турпотока из России Жители Тбилиси, занятые в туристической отрасли, недовольны решением властей России прекратить полеты россиян в страну, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.

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Общество Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.

Футбол Филиппо Индзаги стал главным тренером «Беневенто» «Беневенто» на официальном сайте объявил о назначении Филиппо Индзаги на пост главного тренера клуба.

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Транспорт «Аэрофлот» сообщил об отмене 13 авиарейсов из «Шереметьево» Компания «Аэрофлот» отменила 13 авиарейсов из московского аэропорта «Шереметьево» на субботу, 22 июня, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.

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