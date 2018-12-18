Украину никто не сможет одолеть, я вам скажу искренне. Если бы сейчас Россия сошла с ума и пришла в Украину, оккупировала ее, то через год России бы не стало. Потому что в Украину надо привести половину войска, почти 70% бюджета, чтобы ее держать в покое, а это непросто.

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в случае оккупации территории Украины Россия прекратит свое существование в течение года.

Первый президент Украины предрек развал России в случае оккупации

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