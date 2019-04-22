Политика
Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду КрымаРоссийская газета 13:00
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидирующему на выборах главы государства Владимиру Зеленскому наладить человеческие отношения с жителями Крыма и для этого, прежде всего, снять примененные против полуострова блокады.
Читать в источнике
Оценить65
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 16:10, Ашберн
Политика
В РПЦ оценили приостановку переименования УПЦ
Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков отреагировал на данные о приостановке украинским судом переименования канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено в 14:22
Гаджеты
Samsung отменила старт продаж складного смартфона Galaxy Fold
Зарубежный инсайдер Ice Universe сообщил в своих социальных сетях о том, что южнокорейская компания Samsung решила отменить ранний старт продаж своего передового складного смартфона Galaxy Fold.
Обновлено в 12:55
Транспорт
В России появятся дорожные знаки уменьшенного размера
Уменьшенные дорожные знаки городские власти смогут устанавливать на некоторых улицах с начала мая 2019 года.
Обновлено в 01:24
Экономика
ВТБ в 1-м квартале увеличил розничный кредитный портфель на 29%
ВТБ в первом квартале текущего года увеличил объем продаж кредитных продуктов в рознице в 1,5 раза - до 382 млрд рублей.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Ещё один взрыв произошёл на Шри-Ланке
21 апреля на Шри-Ланке во время празднования Пасхи произошло восемь взрывов в католических храмах и пятизвёздочных отелях.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Юрий Николаев впервые после госпитализации вышел в свет
Обновлено в 10:42
Политика
В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатов
Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал проекты Comedy Club и «Наша Russia» на телеканале ТНТ.
Обновлено в 13:06
Политика
Губернатор Николаевской области написал заявление об отставке
На Украине губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 12:37
Происшествия
СК связал убийство следователя Шишкиной с хакерами
Обновлено в 09:32
Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Происшествия
В Болгарии убийцу журналистки осудили на 30 лет тюрьмы
Красимирову грозило пожизненное заключение, но в конце концов суд смягчил наказание до 30 лет тюрьмы, так как преступник признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.
Обновлено в 15:00
Космос
Международная космическая станция подверглась заражению
Потенциально опасные микробы обнаружили на поверхности смотрового окна, на площадке для физических упражнений и обеденном столе, в туалете и спальных помещениях.
Обновлено в 13:59
Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына завершается, однако официально Кремль не называл точную дату переговоров: они состоятся «до конца апреля», уточнил Песков.
Обновлено в 14:30
Авто
Группа PSA подала заявку на СПИК
Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специального инвестиционного контракта с Министерством промышленности и торговли РФ.
Обновлено в 09:55
Авто
Subaru отзывает более 52 тыс. автомобилей в России
Как говорится в сообщении, Subaru отзывает более 52 тыс. автомобилей в России, среди которых несколько моделей.
Обновлено в 10:20
Гаджеты
Опубликован топ-20 лучших смартфонов в мире
Эксперты составили рейтинг 20 лучших смартфонов, которые уже можно купить или появятся в продаже в ближайшие месяцы.
Обновлено в 09:22
Кино
Скончался продюсер «Выжившего» Стив Голин
Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской поставил ей ультиматум об уходе со сцены
Муж российской певицы Лолиты Милявской спортсмен Дмитрий Иванов потребовал от исполнительницы на время прекратить концертную деятельность.
Обновлено в 05:22
Политика
Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отреагировал на отказ Госпогранслужбы во въезде на Украину.
Обновлено в 15:46
Политика
Иран угрожает перекрыть Ормузский пролив
В понедельник высокопоставленный иранский чиновник Алирез Тангсири заявил, что Исламская Республика закроет Ормузский пролив, если Ирану запретят его использовать.
Обновлено в 14:26
Энергетика
Кабмин Украины согласовал снижение цен на газ для населения на 3,5%
Правительство Украины и компания "Нафтогаз Украины" согласовали снижение предельных регулируемых цен на природный газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая.
Обновлено в 13:11
Здоровье
С начала года на Кубани родилось более 15 тысяч детей
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Происшествия
На Южном Урале у входа в больницу умер ветеран
Обновлено вчера в 12:19
Интернет
Более 23 млн аккаунтов оказались защищены паролем 123456
Лидером списка стал пароль 123456: его использовали для защиты 23,2 млн учетных записей, которые затем успешно взломали.
Обновлено в 07:35
Политика
Зеленский рассказал о первых шагах на посту президента
Телеведущий лидирует во втором туре голосования на пост президента Украины — его конкурент Петр Порошенко уже признал поражение.
Обновлено вчера в 22:20
Путешествия
Ростуризм посоветовал приостановить продажу туров на Шри-Ланку
Ростуризм вслед за министерством иностранных дел РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а турагентствам и туроператорам - приостановить продажу туров.
Обновлено в 14:20