Политика

Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду КрымаРоссийская газета 13:00

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидирующему на выборах главы государства Владимиру Зеленскому наладить человеческие отношения с жителями Крыма и для этого, прежде всего, снять примененные против полуострова блокады.
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Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Леонид Кравчук
Политик
Советский и украинский партийный, государственный и политический деятель, первый Президент Украины. Народный депутат Верховной рады Украины I-IV созывов.
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