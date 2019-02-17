Политика
Первый президент Украины назвал Донбасс «другой страной»RT на русском 06:22
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал Донбасс «другой страной», а также отметил, что регион уже не будет прежним.
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Никогда, при любом раскладе сил, независимо от того, кто придет к власти, Донбасс уже никогда не будет таким, как прежде. Слушайте, там другая страна. Дети уже выросли, в школах по-другому учатся.
— Леонид Кравчук, политикГазета.Ru 07:26
с чего всё началось
При этом совершенно не имеет значения, кто станет следующим президентом Украины, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу ZIK.Газета.Ru07:26
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