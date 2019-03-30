Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялсяГазета.Ru 03:53

В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости". Отмена полета произошла из-за погодных условий. Полет был запланирован на 09.00 мск на Воронежском авиационном заводе.

Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся

Общество ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".

Здоровье Ученые выяснили, о чем говорят частые ночные походы в туалет Люди, постоянно просыпающиеся ночью от неудержимого желания справить нужду, делают это по двум причинам – из-за злоупотребления солью и необычно высокого артериального давления.

Происшествия Момент страшного ДТП на Невском проспекте в Петербурге попал на видео Регистратор очевидца запечатлел момент столкновения трех транспортных средств, произошедшего около 7 часов утра в субботу, 30 марта, на пересечении Невского и Литейного проспектов в Санкт-Петербурге.

Политика Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.

Экономика Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо Российское правительство поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо.

Происшествия Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.

Армия и оружие Американский беспилотник заметили у берегов Крыма Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B Global Hawk совершил 29 марта разведывательный полет вблизи Крыма.

Политика Дорого и незачем: украинцы из России не поедут голосовать на Украину На предстоящих выборах президента Украины Киев решил не открывать избирательные участки в России, предложив украинцам, живущим или работающим в РФ, голосовать на родине или в соседних странах - но, как показали беседы с украинскими гражданами, большинство из них не собирается участвовать в голосовании вообще, называя его "цирком" и фальсификацией.

Футбол Игало отказался от перехода в «Барселону» Форвард сборной Нигерии Одион Игало заявил, что отказался зимой от перехода из "Чанчунь Ятай" в "Барселону".

Шоу-бизнес Настасью Самбурскую пытался обмануть арендодатель Помощник арендодателя пригрозил обратиться в прессу, если Самбурская не компенсирует ущерб в размере 25 тыс. руб.

Футбол «Зенит» поздравил Тимощука с юбилеем «Зенит» поздравил своего тренера Анатолия Тимощука с днем рождения. Бывшему полузащитнику команды 30 марта исполнилось 40 лет.

Экономика Названа дата перехода на электронные паспорта транспортных средств Заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов назвал дату перехода на электронные паспорта транспортных средств (ПТС), передает ТАСС.

Политика Болтон: в США могут ввести санкции против помогающих Мадуро стран Помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против компаний из других стран, имеющих деловые отношения с Венесуэлой, передает Reuters.

Происшествия В Краснодаре горит мебельный склад Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.

Политика США подготовили новые санкции против России Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.

Происшествия В отделении полиции в Казани найдено тело следователя Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.

Происшествия Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.

Музыка Красноярец снялся в новом клипе DJ Smash Ролик на песню "Расскажи" накануне опубликовали на "Youtube" Красноярец Виктор Михайлов снялся в новом клипе DJ Smash.

Шоу-бизнес Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой вышел на сцену в Израиле Об успехах сына Утяшева рассказала в своем блоге в Instagram – экс-спортсменка отметила, что сыну на сцене понравилось, и он не испытывал дискомфорта.

Общество В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.

Армия и оружие «Рособоронэкспорт»: в Венесуэле открыт тренировочный вертолётный центр В Венесуэле 29 марта состоялась церемония открытия тренировочного вертолётного центра, в котором венесуэльские лётчики смогут научиться управлять вертолётами Ми.