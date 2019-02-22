Транспорт
Первый поезд по мосту придет в Крым предварительно 8 декабряРИА Новости 01:23
"Предварительно, первый поезд пройдет в Крым по Крымскому мосту 8 декабря", — сообщили в пресс-службе, не уточнив маршрут движения поезда.
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с чего всё началось
Первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря, продажа билетов на поезда, которые идут на полуостров, откроется в сентябре.ТАССвчера в 15:22
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