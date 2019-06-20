Первый осужденный за оскорбление власти в России пожаловался в ЕСПЧМосковский Комсомолец 02:16

Картыжев жалуется на то, что власти таким образом вмешались в его право на свободное выражение мнения.

с чего всё началось

Россиянин Юрий Картыжев, который был осужден по обвинению в неуважении к власти в РФ подал жалобу в Европейский суд по правам человека, рассказал его адвокат Дамир Гайнутдинов, сообщает «Ведомости».

Первый осужденный за оскорбление власти в России пожаловался в ЕСПЧ

Политика Спикер парламента Грузии ушел в отставку Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

Политика Путин ответил на критику «Единой России» Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.

Политика Трамп предупредил Иран об ударе По словам источников, Трамп потребовал от Ирана начать переговоры. Иран в свою очередь предупредил США о последствиях удара по государству.

Происшествия В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России» Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

Происшествия Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.

Автоспорт Мекис: У Ferrari есть доказательства невиновности Феттеля Спортивный директор Лоран Мекис представляет на слушаниях итальянскую команду – по его словам, у Скудерии есть новые доказательства, которые они хотят представить.

Авто JAC обновила компактный кроссовер S3 Китайский автопроизводитель JAC выпустил обновленную версию компактного кроссовера S3. Об этом 21 июня пишет «Авторевю».

Гаджеты Смартфоны Huawei Nova 5 и Nova 5 Pro представлены официально Компания Huawei представила смартфоны Nova 5 и Nova 5 Pro, которые отличаются платформами и объемами встроенной памяти.

Футбол «Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.

Футбол Московское «Динамо» объявило цены на абонементы на новый сезон Самые дешевые абонементы на домашние матчи московского футбольного клуба "Динамо" сезона-2019/20 стоят 3,8 тысячи рублей, сообщается на официальном сайте "бело-голубых".

Экономика ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках Российские банки и другие финансовые организации пока еще не научились управлять киберрисками: у всех проверенных ЦБ в этом году на соответствие требованиям кибербезопасности 75 банков были обнаружены нарушения.

Путешествия В ФСБ рассказали о росте числа украинских туристов в Крыму Поток украинских туристов в Крым увеличился в два раза, за сутки через границу проходят 11 тыс. человек, сообщили 21 июня в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ.

Экономика «Газпром» обещает выплаты по новой дивидендной политике с 2020 года ПАО «Газпром» планирует до конца 2019 года разработать новую дивидендную политику и начать применять ее в следующем году.

Автоспорт Квят рассказал, почему заменили двигатель в его болиде Российский пилот «Торо Россо», гонщик «Формулы-1» Даниил Квят рассказал, почему команда заменила двигатель в его болиде перед Гран-при Франции.

Хоккей Серебряный призёр Олимпиады Брукс Мацек стал игроком «Автомобилиста» Мацек является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в составе сборной Германии.

Наука Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона Ученым из Великобритании удалось обнаружить зачатки болезни, которые происходят в мозге пациента задолго до внешних признаков, пишет EurekAlert.

Общество Ученые заявили о смертельной опасности длинного рабочего дня Ученые из Национального института здоровья и медицинских исследований Франции (Inserm) пришли к выводу, что рабочий день длительностью более десяти часов значительно повышает риск развития инсульта.

Происшествия На пляже в Санкт-Петербурге произошла массовая драка Семь человек были задержаны по факту участия в драке на пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге, сообщили в ГУ МВД Санкт-Петербурга.

Происшествия Полиция задержала более 300 участников акции протеста в Тбилиси Полиция Грузии задержала 305 участников акции протеста в Тбилиси 20 июня, говорится в распространенном в пятницу заявлении МВД страны.

Политика Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Грузии и Персидском заливе Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Авто Lada объяснила, почему Xray так продается Продажи Lada Xray и Xray Cross падают третий месяц подряд, несмотря на то, что сегмент кроссоверов и "паркетников" в настоящее время находится на подъёме.

Происшествия МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских 13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.

Шоу-бизнес Психиатр: «Бари Алибасов не симулирует сумасшествие» Напомним, что многие звезды, включая другого известного продюсера, Андрея Разина, считают, что Алибасов уже не станет собой, не вернется к своему обычному состоянию.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.

Происшествия ФСБ разоблачила в Карачаево-Черкесии группу исламистов В Карачаево-Черкесии силовики разоблачили группу сторонников экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Политика Губернатор Калининградской области поддержал эколога Королеву Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поддержал руководителя экологической общественной организации «Экозащита» Александру Королеву, уехавшую в Германию и попросившую там политическое убежище.