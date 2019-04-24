Армия и оружие

Первый носитель ядерных подводных «Посейдонов» спущен на водуВоенное обозрение вчера в 08:31

Сегодня, 23 апреля, на воду была спущена подводная лодка «Белгород», которая станет носителем автономных необитаемых подводных аппаратов «Посейдон», призванных стать одним из элементов стратегического ядерного сдерживания.
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Алексей Буриличев
С приемом на вооружение этого корабля Российская Федерация увеличит свои возможности по изучению Мирового океана, в том числе и в Арктике.
— Алексей Буриличев, военачальникРИА Новости вчера в 11:38

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