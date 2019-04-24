Армия и оружие
Первый носитель ядерных подводных «Посейдонов» спущен на водуВоенное обозрение вчера в 08:31
Сегодня, 23 апреля, на воду была спущена подводная лодка «Белгород», которая станет носителем автономных необитаемых подводных аппаратов «Посейдон», призванных стать одним из элементов стратегического ядерного сдерживания.
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С приемом на вооружение этого корабля Российская Федерация увеличит свои возможности по изучению Мирового океана, в том числе и в Арктике.
— Алексей Буриличев, военачальникРИА Новости вчера в 11:38
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Политика
Украина созывает Совбез ООН из-за паспортов РФ в Донбассе
Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко сообщил, что обратился в Совбез в связи с принятым Россией решением упростить выдачу паспортов РФ для жителей отдельных регионов Донбасса.
Обновлено в 11:30
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Экономика
Россияне начали массово продавать дачи из-за налога
Обновлено в 01:24
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» закончил испытания
Концерн "Росэнергоатом" завершил комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке "Академик Ломоносов".
Обновлено в 03:27
Политика
Ким Чен Ын дал первое интервью российскому журналисту
Обновлено в 08:30
Происшествия
По делу Арашуковых арестовали генерала СК
Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Чистая прибыль РЖД по МСФО в 2018 году упала почти в четыре раза
Как рассказал на брифинге первый замгендиректора компании Вадим Михайлов, чистая прибыль РЖД снизилась в 3,9 раза по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие
Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море
Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Впервые Александр вывел молодую супугу в свет спустя пару недель после того, как стал ее законным мужем.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
Генштаб: Штаты готовят обезоруживающий удар по России
Обновлено в 11:02
Общество
Журнал People назвал самую красивую женщину года
Американская актриса, продюсер и общественный деятель Дженнифер Гарнер признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева
Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.
Обновлено в 05:22
Экономика
У министра Силуанова и заместителя Шойгу нашли дома за миллиард рублей
«Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) опубликовал расследование, в котором утверждается, что министр финансов России Антон Силуанов и первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов владеют участками на Рублевке.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
На Филиппинах не боятся санкций США из-за военных закупок у России
Замминистра национальной обороны Филиппин Кардозо Луна заявил, что страна не боится американских санкций из-за военного импорта из России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:33
Наука
Японское искусство вдохновило инженеров на кожу для робота-змеи
Новый змееподобный робот, благодаря сочетанию точных математических расчётов и японского искусства киригами, ползает быстрее и более ловко, чем его предшественники.
Обновлено 22 апреля в 10:09
Спорт
Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границ
«Важным условием для снижения напряжённости может стать прекращение дестабилизирующей активности вооружённых сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Чёрном море», — заявил он.
Обновлено в 05:12
Происшествия
СК требует ареста причастных к убийству россиянина в Сирии
Следственный комитет установил новых фигурантов дела об убийстве в Сирии в 2015 году российского летчика Олега Пешкова, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес
Юлия Началова знала дату своей смерти с точностью до дня
Ранее 5-tv.ru писал, что 24 апреля исполняется сорок дней со дня смерти Юлии Началовой.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
Обновлено в 08:00
Футбол
Зидан предложил посчитать титулы «Барселоны» и «Реала» в Ла Лиге
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выступления своей команды в Ла Лиге в текущем сезоне, а также обратил внимание на лидера чемпионата «Барселону».
Обновлено в 09:29
Политика
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
Обновлено в 04:53