Армия и оружие
Первый носитель «Посейдона» спустили на водуРИА Новости 11:38
На "Севмаше" спустили на воду атомную подводную лодку "Белгород", которая будет первым экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон". По словам источников РИА Новости, принять систему на вооружение планируется в 2020-2021 годах.
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В условиях особой секретности на Севмаше спустили на воду атомную подлодку «Белгород»
Новости Архангельска 29.ru08:47
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 11:52, Ашберн
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 11:52, Ашберн
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