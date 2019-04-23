Первый носитель «Посейдона» спустили на водуРИА Новости 11:38

На "Севмаше" спустили на воду атомную подводную лодку "Белгород", которая будет первым экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон". По словам источников РИА Новости, принять систему на вооружение планируется в 2020-2021 годах.

Первый носитель «Посейдона» спустили на воду

Общество ФНС разъяснила правила налогообложения теплиц Если речь идет о постройках такого рода, платить налог за них нужно, подчеркивают в ФНС.

Происшествия Представитель МакSим раскрыла детали аварии певицы Представительница певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова рассказала, как артистка попала в аварию.

Политика ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов.

Футбол Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.

Гаджеты Xiaomi представила электровелосипед с запасом хода 120 километров Правда пока электровелосипед находится на платформе коллективного финансирования Xiaomi.

Политика Путину показали отжимающихся роботов Один из курсантов велел роботам принять упор лежа, отжаться три раза и постоять на голове, а те выполнили его команды.

Происшествия ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане Задержанные готовили теракты в отношении сотрудников полиции в Каспийске и Грозном.

Политика Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.

Финансы Рубль растет на открытии торгов Рубль умеренно растет по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.

Политика В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.

Транспорт В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить на 20 км/ч предельно допустимую скорость для водителей, которые перевозят детей.

Армия и оружие Новый российский пистолет «Удав» прошел отстрел Агентство РИА Новости представило репортаж с отстрела нового российского пистолета, прошедшего в 2018 году этап государственных испытаний.

Здоровье Диетологи рассказали об опасности частого употребления воды с газом Диетологи рассказали, как регулярное употребление воды с газом влияет на организм человека.

Футбол «Ювентус» переключил внимание с Марсело на защитника «Бенфики» Руководство туринского "Ювентуса" приняло решение оставить попытки заполучить защитника мадридского "Реала" и сборной Бразилии Марсело.

Армия и оружие Армия Хафтара сбила военный самолёт Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили военный самолёт, который попытался атаковать военную авиабазу эль-Джуфра.

Происшествия В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей Силовики в Липецке обнаружили в квартире двух маленьких голодных детей, брошенных матерью, сообщает прокуратура области.

Экономика Количество выданных автокредитов в России выросло на 14% В 1 квартале 2019 года россияне приобрели в кредит 191,6 тыс. автомобилей.

Политика МИД Литвы призвал запретить Григорию Лепсу въезд в страну МИД Литвы направил обращение в МВД республики с призывом запретить российскому артисту Григорию Лепсу въезд в страну.

Политика Во Владивосток доставили бронированный лимузин Ким Чен Ына Сегодня, 23 апреля, во Владивосток доставили бронированный лимузин северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Спорт Фигурист Ковтун заявил о завершении карьеры Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает «РИА Новости».

Культура Мединский пригласил Sony Pictures снимать фильмы в РФ Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил кинокомпании Sony Pictures Entertainment снимать фильмы в РФ.