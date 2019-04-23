Армия и оружие

Первый носитель «Посейдона» спустили на водуРИА Новости 11:38

На "Севмаше" спустили на воду атомную подводную лодку "Белгород", которая будет первым экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон". По словам источников РИА Новости, принять систему на вооружение планируется в 2020-2021 годах.
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На «Севмаше» спустили на воду атомную подлодку-носитель системы «Посейдон»

News29.ru10:13

Россия усиливается секретным «Посейдоном». Чем ответят ВМС США?

ТАСС08:15

В условиях особой секретности на Севмаше спустили на воду атомную подлодку «Белгород»

Новости Архангельска 29.ru08:47

Скандал в Северодвинске: народ попросил у Путина отставки Орлова

Двина Сегодня10:23

Первый носитель «Посейдона» спустили на воду

РИА Новости11:38

Первая подлодка — носитель «Посейдонов» спущена на воду

BFM.ru08:10

На Севмаше сегодня выводят из эллинга подводную лодку «Белгород»

БеломорКанал03:56
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 11:52, Ашберн

Подлодка «Белгород» ощетинилась сокрушительными «Посейдонами». Видео

Вести.UZ09:40
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 11:52, Ашберн
Общество

ФНС разъяснила правила налогообложения теплиц

Если речь идет о постройках такого рода, платить налог за них нужно, подчеркивают в ФНС.
Обновлено вчера в 16:37
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Женщина очнулась после 27 лет комы

Обновлено в 06:45
Происшествия

Представитель МакSим раскрыла детали аварии певицы

Представительница певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова рассказала, как артистка попала в аварию.
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Политика

ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов.
Обновлено в 11:36
Футбол

Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов

Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.
Обновлено в 11:32
Гаджеты

Xiaomi представила электровелосипед с запасом хода 120 километров

Правда пока электровелосипед находится на платформе коллективного финансирования Xiaomi.
Обновлено в 05:18
Музыка

Сергей Лазарев пообещал удивить зрителя на «Евровидении»

Обновлено в 10:05
Политика

МИД Японии отказался от слов о возвращении Курил

Обновлено в 02:10
Общество

КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык

Обновлено в 05:24
Армия и оружие

Российские С-300 в Сирии уничтожили израильскую «ракету-убийцу»

Обновлено в 08:26
Политика

Путину показали отжимающихся роботов

Один из курсантов велел роботам принять упор лежа, отжаться три раза и постоять на голове, а те выполнили его команды.
Обновлено в 10:11
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане

Задержанные готовили теракты в отношении сотрудников полиции в Каспийске и Грозном.
Обновлено в 11:02
Политика

Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко

Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 08:06
Финансы

Рубль растет на открытии торгов

Рубль умеренно растет по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:16
Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей

Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить на 20 км/ч предельно допустимую скорость для водителей, которые перевозят детей.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие

Новый российский пистолет «Удав» прошел отстрел

Агентство РИА Новости представило репортаж с отстрела нового российского пистолета, прошедшего в 2018 году этап государственных испытаний.
Обновлено в 06:26
Здоровье

Диетологи рассказали об опасности частого употребления воды с газом

Диетологи рассказали, как регулярное употребление воды с газом влияет на организм человека.
Обновлено вчера в 16:32
Футбол

«Ювентус» переключил внимание с Марсело на защитника «Бенфики»

Руководство туринского "Ювентуса" приняло решение оставить попытки заполучить защитника мадридского "Реала" и сборной Бразилии Марсело.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила военный самолёт

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили военный самолёт, который попытался атаковать военную авиабазу эль-Джуфра.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

Актер Садальский отказался признать Галкина артистом

Обновлено в 08:47
Происшествия

В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей

Силовики в Липецке обнаружили в квартире двух маленьких голодных детей, брошенных матерью, сообщает прокуратура области.
Обновлено в 08:34
Экономика

Количество выданных автокредитов в России выросло на 14%

В 1 квартале 2019 года россияне приобрели в кредит 191,6 тыс. автомобилей.
Обновлено в 04:06
Политика

МИД Литвы призвал запретить Григорию Лепсу въезд в страну

МИД Литвы направил обращение в МВД республики с призывом запретить российскому артисту Григорию Лепсу въезд в страну.
Обновлено в 11:18
Политика

Во Владивосток доставили бронированный лимузин Ким Чен Ына

Сегодня, 23 апреля, во Владивосток доставили бронированный лимузин северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено в 04:05
Спорт

Фигурист Ковтун заявил о завершении карьеры

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:05
Культура

Мединский пригласил Sony Pictures снимать фильмы в РФ

Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил кинокомпании Sony Pictures Entertainment снимать фильмы в РФ.
Обновлено в 10:47
Происшествия

В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь

По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Кино

Сергей Собянин поздравил с днем рождения артиста Льва Прыгунова

Обновлено в 05:10
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Илон Маск: Tesla запустит беспилотное такси летом 2020 года

Обновлено вчера в 23:48
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