Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче на новом стадионеRT на русском 08:59

Динамо — Арсенал (Тула)
3 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Мигел Филипе Кардозу
2′
Артур Юсупов
16′
16′
Гия Григалава
Евгений Луценко
Евгений Марков
16′
Кирилл Панченко
29′
Абдул Азиз Тетте
31′
Григорий Морозов
45′
46′
Максим Володько
Виктор Альварес
47′
Георгий Костадинов
48′
Кирилл Комбаров
52′
Резиуан Мирзов
Кирилл Панченко
60′
63′
Резиуан Мирзов
Тони Шуньич
Владимир Рыков
70′
Абдул Азиз Тетте
Владимир Москвичев
78′
81′
Эванс Кангва
Даниил Лесовой
84′
Игорь Горбатенко
Московское «Динамо» сыграло вничью с тульским «Арсеналом» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на новом Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве завершилась со счётом 3:3.
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