Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче на новом стадионеRT на русском 08:59
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Мигел Филипе Кардозу
|2′
Артур Юсупов
|16′
|16′
Гия Григалава
Евгений Луценко
Евгений Марков
|16′
Кирилл Панченко
|29′
Абдул Азиз Тетте
|31′
Григорий Морозов
|45′
|46′
Максим Володько
Виктор Альварес
|47′
Георгий Костадинов
|48′
Кирилл Комбаров
|52′
Резиуан Мирзов
Кирилл Панченко
|60′
|63′
Резиуан Мирзов
Тони Шуньич
Владимир Рыков
|70′
Абдул Азиз Тетте
Владимир Москвичев
|78′
|81′
Эванс Кангва
Даниил Лесовой
|84′
Игорь Горбатенко
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
1
Шунин
25
Козлов
4
Рыков
24
Евгеньев
2
Морозов
9
Кардозу
6
Юсупов
8
Панченко
2 ×
19
Москвичев
22
Жоаозиньо
7
Марков
1
Нигматулин
6
Беляев
8
Григалава
9
Комбаров
21
Альварес
23
Горбатенко
11
Ткачев
19
Мирзов
78
Бакаев
70
Костадинов
22
Лесовой
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
Московское «Динамо» сыграло вничью с тульским «Арсеналом» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на новом Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве завершилась со счётом 3:3.
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