Армия и оружие

Первый комплект С-400 поставят Турции до конца неделиРоссийская газета 08:13

Первый этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Турцию завершится до конца недели, сообщил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
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