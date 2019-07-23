Армия и оружие
Первый комплект С-400 поставят Турции до конца неделиРоссийская газета 08:13
Первый этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Турцию завершится до конца недели, сообщил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 10:36, Вашингтон
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Общество
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия
На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье
Обновлено в 10:01
Происшествия
Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере
Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о палаточном лагере, в результате пожара в котором, по последним данным, погибли четверо детей.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы
Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики» опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Обновлено в 10:25
Общество
В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Экономика
Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло
Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 08:17
Наука
Археологи нашли древний фрагмент от крышки флакона для духов
Выяснилось, что таинственный осколок был частью флакона для духов, который, предположительно, был изготовлен мастерами из Крыма.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Посольство России выясняет обстоятельства крушения вертолёта в Италии
Посольство России в Италии выясняет обстоятельства крушения вертолёта у побережья Тосканы, на борту которого могли находиться россияне, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Помощнику полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене
Следственное управление ФСБ РФ предъявило бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву официальное обвинение в госизмене, заявил во вторник следователь в Мосгорсуде.
Обновлено в 04:19
Экономика
Украина хочет взыскать с России более миллиарда долларов за Крым
В исполнительном листе, выданном истцу, указано, что Россия в лице Минюста РФ должна возместить «Ощадбанку» убытки в размере более 1,11 млрд долларов.
Обновлено в 06:32
Происшествия
В Саратовской области из-за нехватки льготных лекарств возбуждено дело
По результатам доследственной проверки после «прямой линии» президента РФ Владимира Путина в Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).
Обновлено в 09:00
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Политика
Владимир Путин поручил обеспечить региональные телеканалы возможностью вещания в цифровой среде
"Принять необходимые меры, направленные на обеспечение возможности вещания региональных (муниципальных) телеканалов в цифровой среде", - сказано в документе.
Обновлено в 06:38
Общество
Вид на жительство в Италии признал Владимир Соловьев
Российский политик Алексей Навальный обнаружил наличие вида на жительство в Италии у известного телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 04:27
Спорт
На чемпионате мира исковеркали имя россиянина на церемонии награждения
Имя Алексея Малютина, чемпиона России, а теперь и бронзового призера чемпионата мира по плаванию, исковеркали во время церемонии награждения, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 10:26
Экономика
Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок из Белоруссии
Россельхознадзор снял запрет на поставки яблок из Белоруссии. Импорт будет разрешен со среды, 24 июля.
Обновлено в 09:29
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Политика
Трамп сообщил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу
Администрация США достигла договоренности с лидерами конгресса о двухгодичном бюджете и потолке госдолга.
Обновлено вчера в 18:46
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина удивила подписчиков фотографией в ванне в 69 лет
Подписчики звезды неоднозначно отреагировали на поступок 69-летней артистки. Бабкина опубликовала фотографию в ванне в своем Instagram.
Обновлено в 05:14
Футбол
«Челси» обыграл «Барселону» в контрольном матче
Обновлено в 10:23
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о принципах здорового питания
Ежедневное потребление калорий человеком должно быть сбалансировано расходом энергии, при этом одним из принципов здорового питания является ежедневное употребление минимум 400 грамм фруктов и овощей, помимо картофеля и корнеплода, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 04:38
Технологии
Началось публичное бета-тестирование мобильного приложения MetaMask
Стартовало публичное бета-тестирование мобильного приложения MetaMask.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Врачи спасли руку избитой ингушской девочки
Благодаря проведенной терапии врачи сохранят левую руку девочке из Ингушетии, над которой издевалась тетя.
Обновлено в 08:42