Армия и оружие

Первый комплект С-400 поставят Турции до конца неделиРоссийская газета 08:13

Первый этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Турцию завершится до конца недели, сообщил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
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Желающих не убавилось: глава ФСВТС рассказал о ситуации вокруг С-400

РЕН ТВ07:53

«Первый этап поставок С-400 Турции завершится на этой неделе»

Московский Комсомолец Турция08:23

Первый комплект С-400 поставят Турции до конца недели

Российская газета08:13

ФСВТС заявила о «полубандитском прессинге» на покупателей российского оружия

Взгляд.ру07:33

Первый этап поставок С-400 Турции завершится до конца недели

Телеканал 360°07:51

В ФСВТС рассказали, когда завершат первый этап поставок С-400 в Турцию

РИА Новости07:44

В ФСВТС заявили о полубандитском прессинге покупателей российского оружия

РБК07:44
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 09:08, Вашингтон
Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Политика

Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн

Бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн скончался в Пекине на 91-м году жизни, сообщило Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Футбол

«Челси» обыграл «Барселону» в товарищеском матче

Обновлено в 08:41
Политика

Борис Джонсон станет новым премьером Великобритании

Победителем выборов стал экс-глава МИДа и бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Он набрал 92 153 голоса, сообщает Reuters.
Обновлено в 07:07
Политика

Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора

Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.
Обновлено в 03:47
Космос

Робота «Федора» доставили на Байконур

Обновлено в 04:35
Кино

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снимутся в фильме Ридли Скотта

Обновлено в 05:43
Происшествия

В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»

В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
Обновлено в 07:45
Музыка

Metallica в Москве спела «Группу крови» Цоя

У группы Metallica в туре Worldwired есть традиция играть на своих концертах за границей песни местных групп, сообщает TJ.
Обновлено вчера в 02:23
Общество

Вид на жительство в Италии признал Владимир Соловьев

Российский политик Алексей Навальный обнаружил наличие вида на жительство в Италии у известного телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Пожар в детском лагере в Хабаровском крае ликвидировали

В детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае потушили пожар, в результате которого погибла девочка 2008 года рождения и еще четверо детей пострадали.
Обновлено вчера в 19:12
Политика

Савченко назвала «прекрасным чувством» поражение на выборах в Раду

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта в центре Киева, назвала свободой свой проигрыш на внеочередных парламентских выборах.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Летевший в Москву лайнер Azur Air вернулся в Анталью из-за поломки

Boeing 767 российской авиакомпании Azur Air, которая накануне более чем на 16 часов задержала вылет одного из своих чартерных рейсов, подал сигнал о нештатной ситуации по пути из Антальи в Москву и возвращается обратно в турецкий аэропорт.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом

В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Политика

Константин Боровой попросил политического убежища в США

Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Политика

Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду

Обновлено 21 июля в 23:10
Происшествия

Врачи решили отложить ампутацию руки избитой в Ингушетии девочки

Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии перенесли проведение ампутации правой руки избитой в Ингушетии девочки, чтобы дать организму время на восстановление и уже после этого принимать решение об уровне ампутации.
Обновлено в 08:08
Здоровье

Список принципов здорового питания разработали для россиян

Специалисты Роспотребнадзора разработали список принципов здорового питания, которого необходимо придерживаться всем россиянам для сохранения и укрепления здоровья.
Обновлено в 04:28
Технологии

Toyota представила линейку роботов для Олимпийских игр 2020 года

Японская компания Toyota представила серию роботов, которые будут помогать в работе служебного персонала на Олимпийских и Паралимпийских играх летом 2020 года в Токио.
Обновлено в 08:37
Происшествия

В Новосибирске водитель троллейбуса решил пошутить и убил женщину

Обновлено в 07:00
Происшествия

В Саратовской области из-за нехватки льготных лекарств возбуждено дело

По результатам доследственной проверки после «прямой линии» президента РФ Владимира Путина в Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).
Обновлено в 09:00
Происшествия

Абызов отказался сотрудничать со следствием

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, отказался давать показания и сотрудничать со следствием.
Обновлено в 07:35
Политика

Четверть продаваемой питьевой воды в России является подделкой

В России процент фальсификации продаваемой в магазине питьевой воды в среднем составляет 25-30%, но в некоторых регионах этот показатель достигает 80%.
Обновлено вчера в 09:09
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров написал оскорбительный стих о Ксении Собчак

Обновлено в 05:17
Политика

Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.
Обновлено в 02:37
Общество

В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail

Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Наука

Обнаружено эффективное средство против рака

Обновлено в 00:35
Гаджеты

Intel Core i9-9900KF за месяц подешевел на 25%

Нехватка процессоров Intel сказывается на цене — если они и дешевеют, то очень медленно.
Обновлено 21 июля в 01:20
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