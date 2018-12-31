Политика
В Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатом в президенты были поданы документы от первого участника. Как информирует УНН, им стал экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко. 31 декабря на Украине началась президентская избирательная кампания.
RT на русском03:59
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Политика
В Госдуме прокомментировали задержание гражданина США в Москве
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве американского гражданина при проведении шпионской акции.
Обновлено в 04:56
Политика
Как в блокаду: депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев
По словам депутата, Министерство социальной политики сократило нормы потребления некоторых продуктов более чем в два раза.
Обновлено в 04:29
Политика
Патриарх Кирилл призвал Константинополь одуматься
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и призвал его отказаться от создания на украинской территории новой церковной структуры.
Обновлено в 04:56
Политика
Британский посол поздравил россиян с Новым годом на русском языке
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Сенатор США рассказал о решении Трампа вывести войска из Сирии
Обновлено вчера в 17:32
Политика
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с Новым годом
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю приближения Нового года.
Обновлено в 05:05
Политика
Пашинян и Путин договорились по цене на газ
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о достижении договоренности с президентом России Владимиром Путиным по цене на российский газ.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году
Новейший российский танк Т-14 "Армата" в 2019 году приступит к государственным испытаниям, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено в 00:02
Политика
Кузнецова пообещала продолжить возвращать российских детей из Ирака
Обновлено вчера в 10:40
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным
"Информация о якобы сокращении дополнительных выплат военнослужащим псковского гарнизона из-за якобы перечисления денежных средств на строительство Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне является не первым фейковым вбросом украинских пропагандистов", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу
Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.
Обновлено вчера в 16:03
Политика
МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства России
Румынский МИД выразил сожаление в связи с публикацией на сайте российского посольства о том, что некоторые СМИ продолжают кампании по очернению солдат Красной армии, освободивших страны Восточной и Центральной Европы от фашизма.
Обновлено в 00:20
Политика
Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против РФ
Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Rheinische Post заявил, что отмена санкций против России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Трамп сравнил забор вокруг дома Обамы со стеной на границе с Мексикой
Если у бывшего американского президента Барака Обамы есть трехметровый забор вокруг дома ради его безопасности, то США тем более имеют право на подобное, заявил президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Порошенко назвал 2018 год для Украины «насыщенным событиями»
Обновлено в 04:36