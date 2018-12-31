Политика

Первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК Украины
RT на русском
03:59

В Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатом в президенты были поданы документы от первого участника. Как информирует УНН, им стал экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко. 31 декабря на Украине началась президентская избирательная кампания.
RT на русском03:59

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Первый кандидат в президенты Украины подал документы в ЦИК

Коммерсантъ07:15

Экс-министр экологии Шевченко первым принес документы для регистрации кандидатом в президенты Украины

Интерфакс05:38

На Украине первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК

Газета.Ru04:32

Первый кандидат в президенты Украины подал документы в ЦИК

Вести.Ru04:08

Первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК Украины

RT на русском03:59

Первый кандидат в президенты Украины подал документы в ЦИК

РИА Новости03:55

Экс-министр экологии Украины первым подал документы для участия в президентской кампании

ТАСС03:22
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