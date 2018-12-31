Политика
В Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатом в президенты были поданы документы от первого участника. Как информирует УНН, им стал экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко. 31 декабря на Украине началась президентская избирательная кампания.
RT на русском03:59
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Политика
Россия уведомила посольство США о задержании американца за шпионаж
Посольство США в РФ уведомили о задержании гражданина страны Пола Уилана в Москве по подозрению в шпионаже, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и печати МИД РФ.
Обновлено в 08:13
Политика
Медведев увеличил срок пребывания в России для жителей Донбасса
Премьер-министр России Дмитрий Медведев увеличил срок временного пребывания на территории страны для граждан Украины, постоянно проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 08:24
Политика
Как в блокаду: депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Киев жертвует здоровьем граждан ради очередного транша МВФ.
Обновлено в 04:29
Политика
Патриарх Кирилл призвал Константинополь одуматься
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и призвал его отказаться от создания на украинской территории новой церковной структуры.
Обновлено в 04:56
Политика
Трамп похвалил себя за действия США в Сирии
Американский президент Дональд Трамп похвалил себя за действия, которые США предпринимают в Сирии.
Обновлено в 08:46
Политика
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с Новым годом
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю приближения Нового года.
Обновлено в 05:05
Политика
Британский посол поздравил россиян с Новым годом на русском языке
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
ВС Ирака уничтожили 30 командиров ИГ
Обновлено в 07:36
Политика
Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу
Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.
Обновлено вчера в 16:03
Политика
Пашинян и Путин договорились по цене на газ
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о достижении договоренности с президентом России Владимиром Путиным по цене на российский газ.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году
Новейший российский танк Т-14 "Армата" в 2019 году приступит к государственным испытаниям, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено в 00:02
Политика
Путин впервые присвоил почетные звания «Заслуженный журналист РФ»
Президент России Владимир Путин впервые присвоил почетное звание «Заслуженный журналист России», его получили 15 сотрудников средств массовой информации.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным
"Информация о якобы сокращении дополнительных выплат военнослужащим псковского гарнизона из-за якобы перечисления денежных средств на строительство Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне является не первым фейковым вбросом украинских пропагандистов", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Российские дети из иракских тюрем вернулись домой
В Россию вернулись 30 детей, которые содержались в тюрьме в столице Ирака — Багдаде.
Обновлено в 03:45
Политика
Канцлер Австрии оценил идею постепенной отмены санкций против России
Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил в поддержку постепенной отмены санкций против России параллельно с прогрессом в урегулировании конфликта на Украине, передает ТАСС со ссылкой на местную прессу.
Обновлено вчера в 12:50