Политика

Первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК Украины
RT на русском
03:59

В Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатом в президенты были поданы документы от первого участника. Как информирует УНН, им стал экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко. 31 декабря на Украине началась президентская избирательная кампания.
RT на русском03:59

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Первый кандидат в президенты Украины подал документы в ЦИК

Коммерсантъ07:15

Экс-министр экологии Шевченко первым принес документы для регистрации кандидатом в президенты Украины

Интерфакс05:38

На Украине первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК

Газета.Ru04:32

Первый кандидат в президенты Украины подал документы в ЦИК

Вести.Ru04:08

Первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК Украины

RT на русском03:59

Первый кандидат в президенты Украины подал документы в ЦИК

РИА Новости03:55

Экс-министр экологии Украины первым подал документы для участия в президентской кампании

ТАСС03:22
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 09:32, Ашберн
Политика

Россия уведомила посольство США о задержании американца за шпионаж

Посольство США в РФ уведомили о задержании гражданина страны Пола Уилана в Москве по подозрению в шпионаже, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и печати МИД РФ.
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Как в блокаду: депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев

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Трамп похвалил себя за действия США в Сирии

Американский президент Дональд Трамп похвалил себя за действия, которые США предпринимают в Сирии.
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Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с Новым годом

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю приближения Нового года.
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Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу

Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.
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Пашинян и Путин договорились по цене на газ

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о достижении договоренности с президентом России Владимиром Путиным по цене на российский газ.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие

Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году

Новейший российский танк Т-14 "Армата" в 2019 году приступит к государственным испытаниям, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
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Путин впервые присвоил почетные звания «Заслуженный журналист РФ»

Президент России Владимир Путин впервые присвоил почетное звание «Заслуженный журналист России», его получили 15 сотрудников средств массовой информации.
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Армия и оружие

Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным

"Информация о якобы сокращении дополнительных выплат военнослужащим псковского гарнизона из-за якобы перечисления денежных средств на строительство Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне является не первым фейковым вбросом украинских пропагандистов", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

Российские дети из иракских тюрем вернулись домой

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Канцлер Австрии оценил идею постепенной отмены санкций против России

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил в поддержку постепенной отмены санкций против России параллельно с прогрессом в урегулировании конфликта на Украине, передает ТАСС со ссылкой на местную прессу.
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