Музыка
Первый канал все-таки пригласит рэперов на «Голубой огонек»
Первый канал все-таки пригласит рэперов на «Голубой огонек»Lenta.ruвчера в 20:00
Первый канал планирует пригласить рэперов на новогодний «Голубой огонек». Об этом рассказал генеральный директор телеканала Константин Эрнст, передает РИА Новости. «Планируем», — заявил он, однако отказался уточнить, кто именно может выступить на телешоу.
Lenta.ruвчера в 20:00
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