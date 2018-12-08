Первый канал планирует пригласить рэперов на новогодний «Голубой огонек». Об этом рассказал генеральный директор телеканала Константин Эрнст, передает РИА Новости. «Планируем», — заявил он, однако отказался уточнить, кто именно может выступить на телешоу.

Первый канал все-таки пригласит рэперов на «Голубой огонек»

Музыка Музыка Стала известна последняя мечта Дмитрия Хворостовского

Музыка Музыка Рушана Валиева из Башкирии вышла в следующий раунд шоу «Голос» Подопечной Сергея Шнурова принесла удачу песня «Мало половин» Ольги Бузовой.

Музыка Музыка YouTube назвал самые популярные у россиян видео в 2018 году Компания Google опубликовала рейтинг наиболее популярных у россиян видео на YouTube в 2018 году.

Музыка Музыка Клип Гребенщикова «Бой-Баба» набирает популярность на YouTube «Аквариум» выпустил клип на новую песню. В четверг, 7 декабря, группа «Аквариум» представила клип на свою песню «Бой-Баба».

Музыка Музыка Рутгер Гарехт выступил на сцене Московского Международного Дома музыки Рутгер Гарехт в очередной раз порадовал публику вокальными данными и умением держаться на сцене.

Музыка Музыка Ученик Галины Вишневской выступит с концертом в Казани 11 декабря в Большом концертном зале имени Сайдашева состоится концерт всемирно известного баса Алексея Тихомирова.

Музыка Музыка Валерий Гергиев выступит с оркестрами Германии и Нидерландов Осетинский дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев выступит с ведущими европейскими коллективами – Берлинским филармоническим оркестром, Мюнхенским филармоническим оркестром и Королевским оркестром Консертгебау, сообщили в пресс-службе Мариинки.

Музыка Музыка «Крематорий» собрал ранние песни в «Antiquus» В пластинку, изданную Первым музыкальным издательством, вошло 17 треков, большая часть которых была написана лидером группы Арменом Григоряном в начале 80-х и частично издана на ранних акустических записях "Крематория".

Музыка Музыка Рэперов назвали торчками и попросили не пускать в Екатеринбург

Музыка Музыка Бурятский певец выпустил песню о Таиланде Чингис Ли выпустил новую песню «Улетай в Тай». Автором текста и музыки стал московский поэт Кристиан Рувье, концертный директор певца.

Музыка Музыка Полиция не пришла на концерт скандальных IC3PEAK в Краснодаре Выступление скандальных IC3PEAK в Краснодаре прошел без присутствия полиции. Об этом сообщила 7 декабря «Медиазона».

Музыка Музыка Kopengagen реанимирует свои старые песни В начале 2019 года группа Kopengagen начинает работу над новым материалом.

Музыка Музыка «Машина времени» не утерпела с выпуском альбома Группа "Машина времени" выпустит мини-альбом "То, что всегда с тобой" 21 декабря 2018 года.

Музыка Музыка Вдова Иосифа Кобзона поддержала Валерию на концерте в Доме музыки Буквально на днях супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина - певица Валерия - дала концерт в Московском международном Доме музыки.