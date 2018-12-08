Музыка

Первый канал все-таки пригласит рэперов на «Голубой огонек»
Lenta.ru
вчера в 20:00

Первый канал планирует пригласить рэперов на новогодний «Голубой огонек». Об этом рассказал генеральный директор телеканала Константин Эрнст, передает РИА Новости. «Планируем», — заявил он, однако отказался уточнить, кто именно может выступить на телешоу.
Lenta.ruвчера в 20:00

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Эрнст пригласит рэперов на «Голубой огонек»

URA.Ruвчера в 21:10

Рэперов пригласят на «новогодний огонек» на Первом канале

Известиявчера в 20:23

Эрнст рассказал о планах пригласить рэперов на «новогодний огонек» на Первом канале

ФАНвчера в 20:07

Первый канал решил позвать рэперов на «Голубой огонек»

Газета.Ruвчера в 20:51

Рэперы выступят на новогодних «огоньках» на Первом канале

News.ruвчера в 19:22

Эрнст пообещал пригласить рэперов на «голубой огонёк» на Первом

Life.ruвчера в 20:33

Депутат Госдумы попросит телеканалы звать рэперов на «Голубые огоньки»

ТАСС06 декабря в 08:44
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Михаил Владимирович Дегтярёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, кандидат на выборах главы Самары, выборах мэра Москвы в 2013 и 2018 годах, член Высшего Совета ЛДПР, член президиума фракции ЛДПР в Государственной думе VII созыва с февраля 2017 года, депутат Государственной думы VI созыва и VII созыва, председатель Комитета Государственной думы VII созыва по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи с октября 2016 года.
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